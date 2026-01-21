CCR decide asupra legii de funcționare a DIICOT: procurorul șef nu mai are putere atât de mare

Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate cu unanimitate de voturi și a constatat că dispozițiile art.6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative sunt constituționale în măsura în care retragerea avizului conform al procurorului-șef al DIICOT se realizează cu aplicarea, în mod corespunzător, a dispozițiilor art. 6 din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

Practic, procurorul șef al DIICOT nu mai poate decide încetarea activității pentru un ofițer de poliție judiciară prin simpla sa semnătură.

„Prevederile legale criticate dispun în sensul că retragerea avizului conform al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism conduce la încetarea efectivă a activității ofițerului sau a agentului de poliție judiciară în cadrul structurilor de poliție specializate în combaterea criminalității organizate, centrale și teritoriale, după caz. Aceste dispoziții încalcă art.1 alin.(5) din Legea fundamentală, deoarece nu creează cadrul clar, predictibil și lipsit de echivoc cu privire la condițiile și procedura referitoare la eliberarea în/din funcțiile structurilor de poliție judiciară a ofițerilor și agenților de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul DIICOT, potrivit art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2016”, se arată în rezumatul deciziei CCR.

Practic, Curtea a reținut că dobândirea calității de organ de cercetare al poliției judiciare, promovarea și eliberarea în/din această funcție nu poate deroga de la exigențele constituționale relevate în jurisprudența sa referitoare la statutul polițistului. Magistrații constituționali argumentează că desemnarea în această funcție implică o modificare a raportului de serviciu al polițistului, ce se manifestă prin atribuțiile specializate circumscrise efectuării activităților de constatare a infracțiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale și de cercetare penală, prin subordonarea față de procuror, și elemente de salarizare specifice.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie. Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.