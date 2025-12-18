UPDATE

Tribunalul Constanța a emis joi un mandat de executare a pedepsei de 9 luni de închisoare, pe numele unui bărbat, cetățean american, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Mandatul se află în lucru la Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, bărbatul fiind dat în urmărire națională.

Urmează a fi formulată cerere de urmărire internațională, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, urmează a se relaționa cu autoritățile competente din SUA prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională.

Știrea inițială:

Decizia vine după ce instanța a admis apelul formulat de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța și a desființat, în parte, hotărârea pronunțată anterior de Tribunalul Constanța, care dispusese doar o amendă penală de 3.000 de lei.

Soluția definitivă a instanței

Conform minutei instanței, Curtea de Apel a decis condamnarea artistului la 9 luni de închisoare cu executare, în baza Legii nr. 143/2000, pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu, anunță Cancan.

Hotărârea este definitivă, potrivit legislației române în vigoare.

Faptele pentru care Wiz Khalifa a fost judecat au avut loc în anul 2024. În cursul procedurilor, Wiz Khalifa a fost reținut pentru scurt timp și ulterior eliberat, fără a fi arestat preventiv.

Nu este vorba despre trafic de droguri

Dosarul nu vizează infracțiuni de trafic, ci exclusiv deținere pentru consum propriu, faptă sancționată în România cu pedepse cuprinse între 3 luni și 2 ani de închisoare sau amendă.

Diferențe față de alte state

În numeroase țări europene și în mai multe state din SUA, fapte similare sunt dezincriminate sau sancționate contravențional. Exemple includ Germania, Spania, Portugalia, Olanda, dar și jurisdicții americane unde deținerea unor cantități mici pentru consum propriu nu atrage răspundere penală.

România rămâne însă printre statele europene cu o legislație strictă în domeniul drogurilor, aplicată în baza cadrului legal actual.