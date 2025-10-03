Cât timp are Hamas la dispoziție să accepte planul de pace pentru Gaza? Trump a dat ultimatumul

Președintele SUA, Donald Trump, a acordat grupării Hamas un termen limită pentru a accepta planul de pace al SUA pentru Gaza.

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a anunțat că acordul trebuie încheiat până duminică, la ora 18:00, ora Washingtonului. În caz contrar, gruparea Hamas riscă, potrivit afirmațiilor lui Trump, „iadul”.

„Dacă acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ nu va fi încheiat, Hamas va avea de înfruntat un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum. ÎNTR-UN FEL SAU ÎN ALTUL, VA FI PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit BBC.

La doar câteva ore după ce a prezentat alături de Donald Trump un plan în 20 de puncte pentru încetarea războiului din Gaza, Benjamin Netanyahu a declarat că nu va accepta retragerea completă a trupelor israeliene din enclavă.

Joi, BBC a relatat că mediatorii au luat legătura cu șeful aripii militare a Hamas din Gaza, care a indicat că nu este de acord cu noul plan de încetare a focului al SUA. Motivul invocat este acela că planul a fost conceput pentru a distruge Hamas, indiferent dacă grupul îl acceptă sau nu, și astfel este hotărât să continue lupta.

Ce prevede planul

Planul alcătuit din 20 de puncte, propune, printre altele, încetarea imediată a luptelor și eliberarea, în termen de 72 de ore, a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și a rămășițelor pământești ale ostaticilor considerați morți. În schimb, sute de deținuți din Gaza ar fi eliberați.

Cel puțin 66.288 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Gaza de atunci, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas.