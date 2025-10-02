BBC: Liderul aripii militare a Hamas ar respinge noul plan de încetare a focului propus de Trump și acceptat de Israel

Se crede că Izz al-Din al-Haddad consideră că planul a fost conceput pentru a distruge Hamas, indiferent dacă grupul îl acceptă sau nu, și astfel este hotărât să continue lupta.

Planul în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump pentru încetarea războiului – care a fost deja acceptat de Israel – prevede ca Hamas să se dezarmeze și să nu mai aibă niciun rol în guvernarea Gazei.

Există informații, citate de presa internționlă, că unii dintre liderii politici ai Hamas din Qatar sunt dispuși să accepte planul cu unele modificări, dar au constatat că influența lor este limitată, deoarece nu au control asupra ostaticilor deținuți de grup. Hamas mai deține 48 de ostatici, dintre care doar 20 sunt considerați în viață.

Un alt obstacol pentru unii membri ai Hamas este faptul că planul le impune să predea toți ostaticii în primele 72 de ore de la încetarea focului, renunțând astfel la singura lor monedă de schimb.

Chiar și cu garanția lui Trump că Israelul va respecta termenii acordului, în cadrul grupului există o lipsă de încredere că Israelul nu va relua operațiunile militare odată ce va primi ostaticii, mai ales după ce a încercat să asasineze conducerea Hamas în Doha într-un atac aerian luna trecută, sfidând SUA.

Se crede că unii lideri Hamas se opun, de asemenea, desfășurării de către SUA și statele arabe a ceea ce planul descrie ca „o forță internațională temporară de stabilizare” în Gaza, pe care o consideră o nouă formă de ocupație.

În plus, o hartă a retragerii treptate a trupelor israeliene din Gaza, prezentată de administrația Trump, arată ceea ce se numește „zonă tampon de securitate” de-a lungul granițelor Gazei cu Egiptul și Israelul.

Nu este clar cum ar fi administrată această zonă, dar dacă Israelul este implicat, este probabil ca și acest aspect să fie un punct de dispută.

Hamas a declarat anterior că nu va depune armele până când nu va fi înființat un stat palestinian suveran.

Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza ca răspuns la atacul brual condus de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane, aproape în totalitate civili, au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.

Cel puțin 66.225 de persoane au murit în războiul din Gaza, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas.