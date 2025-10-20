Vânătoarea autorilor jafului de la Luvru de duminică a început în forță | Echipe masive de polițiști au fost convocate pentru prinderea criminalilor

60 de anchetatori ai poliției au fost mobilizați pentru a-i găsi pe cei patru hoți care au furat opt bijuterii „ale Coroanei Franței” din muzeul Luvru.

Aceștia au fost convocați din Brigada pentru Reprimarea Banditismului a poliției judiciare din Paris și din Oficiul Central de Luptă împotriva Traficului de Bunuri Culturale.

Jaful, care, pentru specialiști ai domeniului, este evident al unei grupări criminale organizate, a fost comis în cel mai mare muzeu al lumii, care primește peste 9 milioane de vizitatori pe an pe o suprafață de 73.000 de metri pătrați, iar lovitura data duminică a stârnit din nou controverse privind securitatea muzeelor francize, care, după cum a spus și ministrul de Interne, Laurent Nuñez, prezintă „o mare vulnerabilitate”.

Diamante și pietre prețioase

Doi hoți au intrat în Galeria Apollo după ce au tăiat o fereastră cu un polizor.

În cameră sunt expuse bijuterii și pietre prețioase aparținând Coroanei franceze – aproximativ 800 de piese.

Hoții au avut fețele acoperite de măști și au furat nouă piese din secolul al XIX-lea.

Unul dintre infractori purta o vestă galbenă pe care a abandonat-o.

Coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, a fost abdnonată de infractori în timpce fugeau, iar ea se află acum în „curs de examinare”.

Alte opt piese cu „o valoare patrimonială inestimabilă” au fost confiscate – printre ele tiara împărătesei Eugenie, care conținea aproximativ 2.000 de diamante, și colierul de safire al Mariei-Amélie, ultima regină a Franței, și al Hortensiei de Beauharnais, mama lui Napoleon al III-lea – alcătuit din opt safire șu 631 de diamante.

Un jaf care arată o „Franță deplorabilă”

Tot furtul a durat șapte minute.

Jaful a fost efectuat de spărgători experimentați care ar putea fi „străini” și „posibil” cunoscuți pentru infracțiuni similare.

Potrivit ministerului francez al Culturii, datorită intervenției agenților muzeului, „infractorii au fost puși pe fugă, lăsându-și în urmă echipamentul”.

Ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, a declarat luni: „Să ai bijuterii furate de la Luvru într-un mod atât de bizar, chiar arată urât”.

„Nu cred că putem securiza complet fiecare loc, dar ceea ce este sigur este că am eșuat”, a continuat ministrul, care a adăugat că jaful oferă „o imagine deplorabilă a Franței”.

Cele două ipoteze ale motivului jafului

Monedele furate sunt dificil, dacă nu chiar imposibil de vândut, așa cum sunt.

Există două ipoteze: autorii jafului au acționat „în beneficiul unui sponsor” sau ar fi putut dori să obțină „pietre prețioase pentru a efectua operațiuni de spălare de bani”.

Potrivit Ministerului Culturii, alarmele, amplasate pe vitrina exterioară a galeriei și pe cele două vitrine de înaltă securitate, s-au declanșat în momentul jafului.

„Autorii vor fi aduși în fața justiției”

Acestea „erau în funcțiune”, iar postul de securitate „le-a recepționat”, a declarat Laure Beccuau, magistrat la Curtea de Casație a Franței.

Rămâne întrebarea dacă gardienii au auzit aceste alarme și dacă acestea au „sunat” într-adevăr în camera în care s-a produs furtul.

„Vom găsi operele, iar autorii vor fi aduși în fața justiției”, a promis președintele Emmanuel Macron , duminică seara , la o emisiune de televiziune.