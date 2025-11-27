CSM, aviz negativ pentru pensiile magistraților. Marinescu: Proiectul merge pe traiectoria sa

„Este nevoie că atunci când reformăm statul oricărei categorii profesionale să o întrebăm și pe aceea. Am apreciat că este corect astăzi ca magistrații să își exprime în deplină libertate punctul lor de vedere. Apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam opinia magistraturii, cum o cunoaște și opinia publică, o cunoașteți cu toții, pentru că a fost menționată public de către CSM, că nu sunt de acord cu acest proiect, deci se cunoaște această opinie. S-a avut în vedere și această opinie. Mai departe, proiectul va merge pe traiectoria pe care am amintit-o”, a spus Radu Marinescu, după votul din CSM.

Ministrul Justiției, prezent la ședința CSM, s-a abținut la vot, însă decizia a fost luată cu majoritatea celor prezenți.

Marinescu nu consideră că este un conflict între cele două puteri ale statului, executivă și judecătorească, ci, dimpotrivă, „prin exprimarea acestui aviz, fiecare dintre puterile din stat au acționat cu bună credință și într-o formă de respect instituțional”.

Marinescu: „CSM a făcut toate demersurile necesare”

„Consiliul Superior al Magistraturii a făcut toate dimensiunile necesare, a consultat cu promptitudine magistrații din țară și iată, înțelegând și faptul că există această preconizată evaluare de către Comisia Europeană foarte curând, a emis un aviz. Existența unor discordanțe de opinie este normală într-un stat de drept. Este normal să existe și opinii negative față de un proiect. Pot să existe și opinii pozitive”, a precizat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției și-a exprimat speranța că dacă acest proiect privind pensiile magistraților va fi aprobat în ședința de Guvern, nu vor fi noi proteste ale magistraților.

Întrebat când își va angaja Guvernul răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor magistraților, Radu Marinescu a spus că acest lucru depinde de decizia prim-ministrului și a coaliției de guvernare, dar el speră că acest lucru se va întâmpla cât mai repede.

Surse politice au declarat că cel mai probabil joi seara va fi o nouă ședință de guvern în care să fie aprobat proiectul privind pensiile magistraților, urmând ca, cel mai probabil marți, 2 decembrie, Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pe această reformă.