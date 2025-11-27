Aviz negativ al CSM pe proiectul privind pensiile magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat, joi, un aviz negativ pentru noul proiect al pensiilor magistraților.

Avizul este consultativ, însă permite Guvernului să continue procedura de adoptare.

Ordinea de zi a ședinței CSM a fost suplimentată cu avizul pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților, potrivit surselor G4Media.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la ședința Consiliului, s-a abținut de la vot. Toți ceilalți magistrați care au votat s-au exprimat împotriva proiectului de lege.

În pofida avizului negativ al CSM, Guvernul poate continua procedura de adoptare a legii, urmând să decidă dacă își asumă răspunderea în Parlament sau trimite proiectul în procedură legislativă obișnuită. Este de așteptat ca legea să fie atacată la CCR.

În prima încercare a guvernului de a trece o lege a pensiilor magistraților, CCR a respins legea pe formă și nu pe fond. Conform CCR, proiectul de lege nu avea aviz emis de CSM. Acum proiectul nou are acest aviz, chiar dacă acesta este negativ.