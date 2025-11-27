Federația Silva acuză că noua ordonanță care modifică legislația silvică ar fi neconstituțională: „Am sesizat Avocatul Poporului și cerem intervenția CCR”

Potrivit unui comunicat publicat joi, Federația sindicală acuză că noua ordonanță conține o serie de „neconcordanțe și erori”.

„Federația SILVA s-a adresat Avocatului Poporului pentru declanșarea procedurii de control de constituționalitate și sesizarea CCR. Din perspectiva noastră, OUG nr. 63/2025 conține o serie de prevederi și dispoziții care încalcă flagrant Constituția României”, arată sursa citată.

Sindicatele acuză reforma restructurării și funcționării Romsilva și a ocoalelor silvice ar fi trebuit făcută prin Parlament și nu prin OUG, motivând că reforma „este una profundă, cu impact pe termen lung, care nu poate fi justificată printr-o urgență reală și imediată”.

Modificări permanente „dincolo de situația extraordinară”

Un alt motiv ar fi acela că noul OUG reglementează ă serie de modificări care aduc modificări permanente „dincolo de situația extraordinară invocată” pentru inițierea ordonanței.

„Deși se invocă necesitatea îndeplinirii unor jaloane PNRR limitate, OUG reglementează: transformarea unor funcții ocupate în baza unui contract individual de muncă, în unele pentru care urmează să se încheie contracte de mandat; modificarea vechimii minime necesare pentru ocuparea unor funcții de conducere; proceduri de selecție și evaluare, sancțiuni și încetarea contractului de mandat; modificarea regimului sancționator în Codul Silvic; introducerea unor noi articole în Codul Silvic cu caracter permanent”, arată Federația Silva.

Federația sindicală acuză că proiectul adoptat de Guvern săptămâna trecută nu ar fi forma avizată de Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Secretarul General al Guvernului.

„Acestea au avizat o versiune mai veche – și diferită – de cea adoptată de Guvern. Mai mult, OUG adoptată de Guvern nu a fost semnată de Ministerul Justiției”, acuză sindicaliștii.

Sindicaliștii acuză că noile contracte pentru directori nu oferă suficientă protecție juridică

Federația Silva acuză și că schimbarea raporturilor de muncă pentru directori în contracte de mandat (cu o durată de 5 sau 10 ani de zile) afectează protecția juridică pentru cei vizați.

Potrivit Federației, contractul de mandat prezintă lipsa unor garanții privind „stabilitatea, condițiile de încetare și protecția la concediere, ceea ce afectează: continuitatea activității profesionale, dreptul la securitate în muncă și posibilitatea reală de apărare a drepturilor în fața abuzurilor”, arată sursa citată.

Federația Sindicală acuză că Guvernul „a eliminat elemente esențiale din contractele colective, a schimbat regimul juridic al unor funcții fără consultarea partenerilor sociali”, iar aceste decizii ar fi afectat „capacitatea sindicatelor de a-și reprezenta” salariații în mod eficient.