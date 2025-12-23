Reacția producătorilor din energie privind „ordonanța-trenuleț”. FPE: „Mediul de afaceri, din nou ignorat./ Aceste decizii adâncesc instabilitatea fiscală”

Federația Patronală a Energiei (FPE) atrage atenția că, într-un climat economic și social profund instabil, măsurile propuse în Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost elaborate în lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză și fără un dialog social autentic cu reprezentanții mediului economic, au transmis oficialii FPE, într-un comunicat transmis marți după amiază, după analiza celor aproapae 80 de pagini ale proiectului pus în transparență decizională luni noapte.

„Taxa pe stâlp”, prelungită

Printre prevederile cu impact asupra industriei este așa-numita „taxă pe stâlp”, adica impozitul pe contructrucții, a cărui aplicare este propusă spre prelungire până la finalui anului 2027.

Potrivit proiectului de OUG, În prezent, impozitul pe construcții se aplică anual, cu cote diferite, astfel:

a) o cotă de 0,5% asupra valorii nete a construcțiilor, altele decât cele prevăzute la lit. b), pentru care nu se datorează impozit pe clădiri/taxa pe clădiri;

b) o cotă de 0,25% asupra valorii construcțiilor din contracte/acorduri sau alte acte juridice prin care se constituie drepturi de administrare/concesiune/folosință cu titlu gratuit/închiriere, în cazul celor aparținând domeniului public/privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit art. XXIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost prorogat până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.

Potrivit art. XXIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost prorogat până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.

„Din necesități de consolidare bugetară, sistemul de impozitare se va aplica până la data de 31 decembrie 2027, inclusiv”, se arată în proiect.

„Aceste decizii subminează capacitatea industriei de a susține investiții pe termen lung”

„Reclamăm public lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză și fără un dialog social autentic cu reprezentanții mediului economic. Federația consideră că aceste inițiative încalcă principiile bunei guvernări, ignoră promisiunile recente făcute de Guvern în relația cu patronatele și riscă să distorsioneze concurența, să descurajeze investițiile și să afecteze funcționarea unui sector strategic pentru economie”, a declarat Daniel Apostol, director general al FPE, care atrage atenția și asupra problemei suprataxării și a prelungiruu unor măsuri ce fuseseră anunțate ca temporare.

În același timp, reprezentanții industriei subliniză că menținerea impozitelor suplimentare în sectorul petrol și gaze și introducerea unor noi măsuri fiscale vor avea efecte negative asupra întregii piețe energetice.

„FPE își exprimă opoziția fermă față de prelungirea Ordonanțelor de urgență nr. 5/2013 și nr. 6/2013, concomitent cu menținerea impozitului pe cifra de afaceri aplicabil sectorului de țiței și gaze, măsuri care accentuează suprataxarea și afectează grav sectoare economice strategice. Aceste decizii adâncesc instabilitatea fiscală și subminează capacitatea industriei de a susține investiții pe termen lung”, arată reprezentanții industriei.

Potrivit oficialilor FPE, într-un context regional și internațional marcat de competiție economică accentuată, România are nevoie de o industrie puternică, sprijinită de un sector energetic stabil și predictibil.

„Politicile fiscale impredictibile, adoptate fără consultare și fără o viziune coerentă, slăbesc competitivitatea economică și pun în pericol securitatea energetică. Iar asigurarea securității energetice și tranziția către tehnologii verzi presupun investiții masive, imposibil de realizat într-un climat fiscal instabil. Menținerea unui cadru fiscal predictibil nu este o solicitare formală a industriei, ci o condiție esențială pentru dezvoltarea economică sustenabilă”, se arată în comunicarul transmis.

Federația subliniază că industria energetică și-a demonstrat constant responsabilitatea, contribuind în 2022 cu 48,8 miliarde lei la bugetul general consolidat, o creștere de 62% față de anul anterior. „Cu toate acestea, această contribuție a fost determinată în principal de o creștere accelerată a impozitării suplimentare, în special în sectorul gazelor naturale”, au comentat oficialialii FPE.

Astfel, FPE cere Guvernului consultare reală și timp pentru analiză asupra proiectului de OUG de modificare a Codului fiscal

În acest context, FPE solicită explicit un dialog social real, substanțial și constant, în care pozițiile industriei să fie ascultate și integrate în procesul decizional. Este necesar timp adecvat pentru analiză, evaluări de impact și consultări autentice, nu decizii adoptate în regim de urgență, fără fundament economic solid.

„Totodată, Federația subliniază că orice modificare fiscală semnificativă trebuie anunțată cu un termen minim de 6 luni înainte de aplicare și integrată într-un calendar multianual de politici fiscale, care să ofere mediului economic predictibilitatea necesară pentru planificarea investițiilor și dezvoltarea pe termen lung. În lipsa acestor principii, România riscă să piardă investiții strategice, locuri de muncă și oportunități de dezvoltare într-un sector vital pentru economie”, potrivit reprezentanților industriei.

Solicitările FPE:

Inițierea unor consultări reale și transparente cu industria și patronatele reprezentative;

Adoptarea unor politici fiscale predictibile, anunțate din timp și integrate într-un cadru multianual coerent;

Reanalizarea măsurilor fiscale propuse, având în vedere impactul economic real.

„Federația Patronală a Energiei își reafirmă disponibilitatea de a contribui activ, cu expertiză și date concrete, la construirea unei politici fiscale echilibrate, sustenabile și orientate spre viitor, în beneficiul economiei României”, au conchis oficialii FPE.