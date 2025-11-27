Pîslaru: Am finalizat alimentarea tichetelor educaționale pentru anul școlar 2025–2026

Ministrul a anunțat că joi a fost finalizată alimentarea tichetelor educaționale pentru anul școlar 2025–2026.

Dragoș Pîslaru susține că 249.134.500 lei au fost alocați pentru 498.269 de copii care și-au păstrat eligibilitatea din anii trecuți. Fiecare copil a primit câte 500 de lei.

Banii sunt destinați cumpărării de rechizite, articole școlare, îmbrăcăminte și alte materiale necesare pentru ca elevii să poată merge la școală în condiții decente.

Ministrul anunță că, în perioada imediat următoare, vor fi emise cardurile pentru alți 209.696 de copii nou eligibili, precum și pentru cei ale căror date au fost actualizate: „După confirmarea distribuției de către școli, vom procesa și încărcarea acestor carduri”.

„Niciun copil din România nu trebuie lăsat în urmă doar pentru că familia lui se află în dificultate. Vom continua să sprijinim, prin fonduri europene, copiii și familiile vulnerabile. Educația nu trebuie să fie un privilegiu. Trebuie să fie o șansă reală pentru fiecare copil”, a transmis ministrul.