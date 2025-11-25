Când vor fi încărcate cardurile pentru educație de 500 de lei

Cardurile educaționale de 500 de lei vor fi încărcate vineri, anunță ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, care vine să clarifice o declarație mai veche a ministrului Daniel David, care spunea că acestea vor fi alimentate „cândva, în noiembrie”.

„Vineri, 28 noiembrie, ar putea să fie deblocate sumele de la Comisia Europeană, iar în câteva zile s-ar putea face plata, adică încărarea cardurilor. A fost o problemă la baza de date”, a declarat Dragoș Pâslaru, citat de EduPedu.

Banii nu pot fi folosiți pentru alte cheltuieli

Banii sunt destinați exclusiv cumpărării de rechizite și haine pentru copii defavorizați.

Încărcarea sumelor pe carduri se va face în două etape, afirmase recent, și Daniel David: pentru copiii care au deja card – în cursul lunii noiembrie, pentru cei care nu au card – în cursul lunii decembrie, după emiterea cardurilor noi.

Banii sunt prevăzuți de Ordonanța 83/2023 și sunt destinați exclusiv copiilor defavorizați, și pentru anul școlar 2025-2026.

Banii se acordă o singură dată într-un an școlar

674.975 de copii defavorizați sunt pe listele actualizate din 31 iulie 2025, potrivit aplicației EduVouchers, pusă la punct de STS.

Banii nu pot fi utilizați în alte scopuri și nu pot fi preschimbați în numerar.

Ei pot fi folosiți doar în unități afiliate și doar pe teritoriul României.

Tichetul social are valabilitate de un an și se acordă o singură dată, într-o tranșă unică, pe suport electronic, pentru tot anul școlar.