Un bărbat de 36 de ani care evadase dintr-o închisoare din Belarus a fost prins și reținut de polițiștii de frontieră de la Vama Albița.
Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, reținut la Vama Albița
Cosmin Pirv
10 ian. 2026, 09:52, Social

Potrivit polițiștilor, vineri în Vama Albița s-a prezentat pentru a intra în țară, ca pasager într-un autoturism, un bărbat din Belarus, în vârstă de 36 de ani.

La controlul de frontieră, polițiștii au constatat că pe numele acestuia era o alertă Interpol, cu mențiunea căutat în vederea arestării, deoarece evadase joi dintr-o închisoare din Belarus.

Bărbatul a fost predat Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

