Prima pagină » Social » Vreme deosebit de rece și ninsori în București până marți dimineață

Vreme deosebit de rece și ninsori în București până marți dimineață

Vremea în București va fi deosebit de rece de sâmbătă până marți, arată Anm în prognoza specială pentru București.
Vreme deosebit de rece și ninsori în București până marți dimineață
Cosmin Pirv
10 ian. 2026, 10:16, Social

De sâmbătă până duminică dimineața, în Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar noaptea vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de

zăpadă în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă de -5…-4 grade.

De duminică dimineața, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 2-4 cm.

Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4…-3 grade, iar minima de -6…-5 grade.

De luni dimineața până marți dimineața, vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura

maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10…-8 grade.

