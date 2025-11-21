Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului

„Ce vreau să salut este declarația de ieri a CSM-ului că va aviza astfel încât guvernul să poată să-și asume răspunderea în timp util. Ăsta este un gest responsabil pe care nu pot decât să-l salut. Mai departe, o să vedem cursul”, a spus vineri, președintele României.

Privind propunerile din cadrul legii, Dan a declarat: „Ce am spus, și asta am spus public în fața dumneavoastră de nenumărate ori, este că acea perioadă de tranziție, în opinia mea, nu trebuie să fie mai mult de un an la un an, ceea ce se transpune în 15, 16, 17 an”.

Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul urmează să fie propus în transparență și să fie trimis la Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare.

„În urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților, față de propunerea inițială, se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”, a spus Bolojan pentru sursa citată.

CSM a primit joi de la Ministerul Muncii proiectul de lege privind pensiile de serviciu și a convocat adunări generale ale magistraților pentru 24 și 25 noiembrie, pentru a cunoaște punctele lor de vedere.

Sursa video: Digi24