Prima pagină » Politic » Moșteanu, despre împrumutul prin SAFE: Dobânda este de 3% cu un termen de rambursare de până la 40 de ani

Moșteanu, despre împrumutul prin SAFE: Dobânda este de 3% cu un termen de rambursare de până la 40 de ani

La finalul ședinței de Guvern, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a făcut câteva precizări referitoare la programul SAFE.
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Daiana Rob
20 nov. 2025, 13:43, Politic

Ședința de Guvern de la Palatul Victoria a avut ca temă centrală de discuții, proiectul de ordonanță care stabilește măsurile necesare implementării regulamentului UE pentru contractarea fondurilor prin intermediul programului SAFE – Security Action for Europe.

La briefingul de final, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a precizat că prin SAFE, România intenționează să acopere cheltuielile din Apărare.

Moșteanu a explicat că programul SAFE reprezintă o formă de împrumut.

„Nu este un grant. (…) E un împrumut în condiții foarte bune pentru statul român, mult mai bune decât le-am putea lua noi de pe piață. Și ne-am dorit să finanțăm cheltuielile de Apărare din acești bani în perioada următoare, să reducem presiunea pe bugetul de stat, care știți, este o presiune majoră”, a declarat Moșteanu. 

Acesta a precizat că dobânda este de 3%, iar suma are un termen de rambursare de până la 40 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea sumei principale.

Întrebat când ar putea fi contractată prima tranșă de împrumut, ministrul Apărării a precizat că banii ar putea veni pe măsură ce Guvernul execută programele. „Pe măsură ce facem achiziții și decontăm și spunem: «Gata, am făcut contractul ăsta, am decontat facturile!». Deci cea mai mare parte vor fi în intervalul 2027-2030”, a conchis ministrul. 

Potrivit anunțului dat de Guvern în septembrie, Guvernul va beneficia de un împrumut de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE. 

 