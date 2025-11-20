Moșteanu, despre împrumutul prin SAFE: Dobânda este de 3% cu un termen de rambursare de până la 40 de ani

Ședința de Guvern de la Palatul Victoria a avut ca temă centrală de discuții, proiectul de ordonanță care stabilește măsurile necesare implementării regulamentului UE pentru contractarea fondurilor prin intermediul programului SAFE – Security Action for Europe.

La briefingul de final, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a precizat că prin SAFE, România intenționează să acopere cheltuielile din Apărare.

Moșteanu a explicat că programul SAFE reprezintă o formă de împrumut.

„Nu este un grant. (…) E un împrumut în condiții foarte bune pentru statul român, mult mai bune decât le-am putea lua noi de pe piață. Și ne-am dorit să finanțăm cheltuielile de Apărare din acești bani în perioada următoare, să reducem presiunea pe bugetul de stat, care știți, este o presiune majoră”, a declarat Moșteanu.

Acesta a precizat că dobânda este de 3%, iar suma are un termen de rambursare de până la 40 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea sumei principale.

Întrebat când ar putea fi contractată prima tranșă de împrumut, ministrul Apărării a precizat că banii ar putea veni pe măsură ce Guvernul execută programele. „Pe măsură ce facem achiziții și decontăm și spunem: «Gata, am făcut contractul ăsta, am decontat facturile!». Deci cea mai mare parte vor fi în intervalul 2027-2030”, a conchis ministrul.

Potrivit anunțului dat de Guvern în septembrie, Guvernul va beneficia de un împrumut de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE.