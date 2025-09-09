România primește 16,68 miliarde de euro de la Comisia Europeană prin programul european SAFE pentru consolidarea apărării. E a doua cea mai mare alocare din UE

SAFE a fost creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide și consistente în industria și tehnologia de apărare. Fondurile sunt acordate sub formă de împrumuturi cu dobândă avantajoasă, pe o perioadă maximă de 45 de ani, cu o grație de 10 ani. România va putea folosi banii pentru modernizarea echipamentelor militare și dezvoltarea capacității interne de producție.

„Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmã faptul cã Comisia Europeanã recunoaște atât nevoile de securitate, cât și rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure. Acești bani reprezintã un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar și pentru dezvoltarea industriei de profil, într-un moment în care întãrirea siguranței naționale este vitalã. Am obținut aceastã finanțare prin negocieri intense, fãrã a pune presiune suplimentarã pe bugetul național, ceea ce este esențial în actualul context economic. În același timp, aceste fonduri ne permit sã garantãm mai multã siguranțã cetãțenilor din România, într-o perioadã marcatã de provocãri geopolitice majore”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, potrivit comunicatului emis marți.

SAFE este un instrument temporar de urgență, valabil până la 31 decembrie 2030. Acesta are și rolul de a stimula achizițiile comune pentru nevoile apărării, consolidând astfel industria europeană de profil, securitatea aprovizionării și interoperabilitatea forțelor și echipamentelor.

„Ministerul Finanțelor va continua sã colaboreze cu celelalte ministere implicate pentru a finaliza documentația necesarã și pentru a asigura o absorbție rapidã și eficientã a fondurilor, în conformitate cu obiectivele strategice de securitate ale României și ale Uniunii Europene”, potrivit comunicatului.