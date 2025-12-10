Intel rămâne sancționată în cazul antitrust al Comisiei Europene. Amenda Intel menținută, dar diminuată

Instanța din Luxemburg a decis însă reducerea semnificativă a penalității, coborând amenda antitrust Intel de la 376 milioane de euro la 237 milioane de euro, scrie Reuters.

Cazul își are originea în acuzațiile potrivit cărora Intel ar fi oferit plăți considerate drept „restricții neacoperite” unor producători importanți, precum HP, Acer și Lenovo, pentru a bloca sau întârzia lansarea unor produse rivale, în special cele dezvoltate de Advanced Micro Devices (AMD).

Practicile ar fi avut loc între noiembrie 2002 și decembrie 2006, perioadă în care, potrivit autorităților de concurență, compania ar fi încercat să limiteze opțiunile disponibile pentru consumatori și parteneri comerciali.

Tribunalul UE a argumentat că reducerea sumei este justificată de gravitatea relativ mai mică a faptelor în comparație cu evaluarea inițială, volumul redus de produse afectate și intervalele de timp în care practicile anticoncurențiale nu au fost continue. Cu toate acestea, instanța a subliniat că faptele rămân relevante și dovedite, astfel că o amendă antitrust Intel este în continuare necesară pentru a reflecta durata și impactul comportamentului constat.

Hotărârea reprezintă o nouă etapă într-un proces complex care durează de aproape două decenii. În 2009, Comisia Europeană impusese Intel o sancțiune record de 1,06 miliarde de euro, anulată ulterior parțial de instanțe. Decizia de miercuri nu închide definitiv cazul, deoarece atât Intel, cât și Comisia pot face apel la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dar doar pe aspecte de drept.

Pentru industria semiconductorilor, verdictul reafirmă angajamentul UE de a sancționa ferm orice tentativă de abuz de poziție dominantă, într-un moment în care competiția globală în domeniul tehnologic este în continuă intensificare.