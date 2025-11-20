Ședință astăzi la Palatul Victoria. Guvernul discută proiectul de OUG pentru Instrumentul de finanţare SAFE

Astăzi, Guvernul se reuneşte la Palatul Victoria pentru a analiza un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte măsurile necesare implementării Regulamentului Uniunii privind Instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

SAFE este un mecanism destinat consolidării industriei europene de apărare.

„Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite şi negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele propuse pentru accesarea instrumentului de finanţare SAFE, precum şi documentaţia de susţinere, cererile de asistenţă financiară însoţite de planurile de investiţii, la termenele prevăzute”, se arată în proiectul de act normativ prezent pe ordinea de zi.

Textul prevede crearea unui Grup de lucru interinstituţional, condus de şeful Cancelariei prim-ministrului, pentru a facilita accesarea instrumentului SAFE.

De asemenea, şeful Cancelariei prim-ministrului va stabili, prin ordin, cerinţele de cooperare pentru fiecare proiect, în conformitate cu prevederile Instrumentului SAFE, ţinând cont de cerinţele operaţionale sau similare.

„În aplicarea Instrumentului SAFE, se împuternicesc Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, respectiv celelalte autorităţi publice, să efectueze achiziţii în comun cu alte state, potrivit reglementărilor specifice statului membru/organizaţiei internaţionale care derulează achiziţia în comun”, se precizează în document.

Alte hotărâri de Guvern

Executivul va adopta, de asemenea, un proiect de ordonanță de urgență care modifică și completează legislația din domeniul silviculturii.

„Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează premisele pentru o aplicare unitară a legii, în ceea ce priveşte ocuparea posturilor prin angajare cu contract de mandat a directorilor şi şefilor ocoalelor silvice de stat din structura Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi a şefilor ocoalelor silvice de regim. Prin evaluarea anuală a îndeplinirii indicatorilor de performanţă financiari, nefinanciari şi specifici din contractul de mandat se creează mecanisme pentru verificarea acestora, efectul fiind gestionarea responsabilă a fondului forestier naţional”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului.

Proiectul stabilește și reguli pentru ocuparea posturilor de conducere din structurile care gestionează fondul forestier, inclusiv condițiile privind gradele profesionale și gradațiile necesare.

Guvernul va aproba prin hotărâre Acordul de Aderare, Amendare și Reiterare a Acordului de finanțare semnat între Agențiile pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Nord-Vest și Nord-Est și Banca Europeană de Investiții la 17 octombrie 2024, precum și între toate cele șase agenții regionale și BEI la 3 septembrie 2025.

Pe agenda Executivului se află și un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 685/2022, privind instituirea regimului de arie naturală protejată și includerea ariilor speciale de conservare în rețeaua ecologică europeană Natura 2000.

„Prin prezentul proiect de act normativ se instituie regimul de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu un număr de 19 noi situri, care corespund siturilor de importanţă comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare, în conformitate cu planurile de management aprobate. Aceste noi situri sunt ROSAC0002 Apuseni, ROSAC0005 Balta Albă – Amara – Jirlău – Lacul Sărat Câineni, ROSAC0016 Buteasa, ROSAC0018 Căldările Zăbalei, ROSAC0020 Câmpia Careiului, ROSAC0021 Câmpia Ierului, ROSAC0023 Cascada Mişina, ROSAC0040 Coasta Lunii, ROSAC0087 Grădiştea Muncelului-Cioclovina, ROSAC0095 La Sărătură, ROSAC0217 Retezat, ROSAC0220 Săcueni, ROSAC0228 Şindriliţa, ROSAC0232 Someşul Mare Superior, ROSAC0258 Văile Brătiei şi Brătioarei, ROSAC0290 Coridorul Ialomiţei, ROSAC0310 Lacurile Fălticeni, ROSAC0341 Pădurea şi Lacul Stolnici, ROSAC0372 DăbuleniPotelu”, se arată în nota de fundamentare.

O altă hotărâre vizează scoaterea din rezervele de stat a unor produse și acordarea lor ca ajutoare umanitare interne, cu titlu gratuit, pentru Stația meteorologică Vlădeasa din județul Cluj.

Totodată, guvernul va analiza un memorandum pentru semnarea Programului de colaborare în domeniul învățământului superior și cercetării academice între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației și Învățământului Superior din Palestina, pentru perioada 2025-2030.