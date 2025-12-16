Două corvete europene și modernizarea navelor purtătoare de rachete, pe lista SAFE a României

România a pus, pe lista proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE, două corvete de producție europeană, dar și un proiect de modernizare a navelor purtătoare de rachete, au declarat surse în exclusivitate pentru G4Media.

Informația vine în contextul în care România a semnat în luna octombrie a acestui an un acord-cadru de cooperare cu Organizația pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR). Unul dintre proiectele importante ale organizației este Corveta Europeană, iar țara noastră intenționează să achiziționeze patru astfel de nave. Prima ar urma să fie livrată în 2030, iar celelalte în anii următori, până în 2035. Un contract de achiziție ar urma să fie semnat anul viitor, mai notează G4Media.

Corvetele europene sunt proiectate modular, iar acest lucru permite ca platformele, elementele sau integrarea sistemelor să se facă în șantierele românești, respectând astfel cerința de localizare a fondurilor SAFE.

De asemenea, informația vine în contextul în care potrivit Economedia, Bucureștiul a clasificat lista cu proiectele pe care le dorește finanțate prin SAFE, aflată acum pe masa Comisiei Europene.

Nu există planuri pentru achiziția de noi nave din Turcia

Surse au declarat pentru G4Media că zvonurile privind o achiziție de corvete suplimentare din Turcia nu sunt adevărate. România a cumpărat o corvetă ușoară din clasa Hisar, însă nu va fi plătită din fonduri SAFE.

„Corvetele [cele noi] sigur nu sunt de la turci deoarece nu sunt eligibili pe SAFE producătorii turci”, a spus o sursă pentru G4Media.

Navele purtătoare de rachete vor avea un „upgrade”

Surse au declarat pentru G4Media că navele purtătoare de rachete vor fi modernizate cu fonduri SAFE.

În prezent, Forțele Navale Române au în serviciu activ trei unități din clasa Tarantul-I: Zborul, Pescărușul și Lăstunul. Pe acestea, vechile rachete sovietice de tip P-20 (Styx), care au devenit depășite moral și tehnic, sunt înlocuite cu sistemul modern NSM (Naval Strike Missile) de fabricație americano-norvegiană, mai relevă sursa citată.

Programul SAFE

SAFE este un proiect care permite finanțarea proiectelor de apărare dacă acestea răspund unor nevoi urgente de capabilități. Acestea sunt realizate preponderent cu industrie europeană și, de regulă, sunt derulate în cooperare între mai multe state. În majoritatea proiectelor, cel puțin 65% din valoarea componentelor trebuie să provină din UE, Spațiul Economic European, Asociația Europeană a Liberului Schimb sau Ucraina.

Prin programul SAFE, statele eligibile primesc împrumuturi ieftine, cu o dobândă de maximum 3%, cu o perioadă de grație de 10 ani și o perioadă de rambursare de până la 45 de ani. Țara noastră a primit a doua cea mai mare alocare de fonduri, în valoare de 16,7 miliarde de dolari.