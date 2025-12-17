Progres în implementarea instrumentului european SAFE. Senatul a adoptat OUG pentru investiții urgente în apărare

Senatul a aprobat miercuri, 17 decembrie, Ordonanța de urgență a Guvernului privind implementarea instrumentului european SAFE – „Acțiunea pentru Securitatea Europei”, în calitate de cameră decizională.

Actul a fost votat cu 79 de voturi „pentru”, un vot împotrivă și 36 de abțineri.

Ordonanța permite statelor membre ale Uniunii Europene să primească sprijin financiar pentru accelerarea investițiilor publice urgente în domeniul apărării.

Textul OUG stabilește cadrul prin care România poate accesa instrumentul SAFE, un mecanism temporar creat ca răspuns la criza de securitate actuală.

Prin acesta, România ar beneficia de finanțare europeană pentru proiecte majore în industria de apărare, reducerea dependențelor critice, creșterea interoperabilității la nivel european.

Actul reglementează cadrul legislativ, instituțional și operațional necesar pentru accesarea și gestionarea fondurilor pentru modernizare, inovare și dezvoltarea capacităților industriale de apărare.

Mai mult, sunt clarificate etapele procedurale, autoritățile implicate și actele juridice ce definesc cerințele de cooperare stabilite în urma negocierilor dintre Cancelaria Prim-ministrului și statele eligibile, conform Regulamentului (UE) 2025/1106.

Sprijin din partea coaliției

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a spus că ordonanța stabilește „locul României în arhitectura de securitate a Europei” și că țara „nu trebuie doar să cumpere securitate, ci și să o producă”.

„Instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE este modul prin care Uniunea își întărește industria de apărare. Prin aprobarea Ordonanței de urgență nr. 62/2025, România nu mai este la margine, doar ca importator de securitate, ci își pune la punct mecanismele interne astfel încât companiile românești să poată intra în marile proiecte europene, cu linii de producție modernizate, tehnologie nouă la noi acasă și locuri de muncă mai bine plătite”, a explicat Pauliuc.

Senatorul USR Sorin Șipoș a precizat că ordonanța oferă „acces la finanțare pentru investiții urgente, posibilitatea achizițiilor comune și o șansă reală de relansare și integrare a industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție”.

„Actul normativ creează cadrul constituțional necesar pentru ca România să poată depune la timp planul de investiții, să coopereze cu alte state membre și să valorifice fondurile europene disponibile. Votul nostru este despre responsabilitatea europeană, dar și despre dezvoltare industrială națională, cu reguli clare, eficiență și control”, a declarat Șipoș.