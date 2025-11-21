Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele

Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele

Uneori se mai întâmplă telenovele, a spus vineri Nicușor Dan, președintele României, referindu-se la eliberarea din funcție a consilierului Ludovic Orban.
Cosmin Pirv
21 nov. 2025, 12:32

Nicușor Dan consideră că, oriunde în lume, este normală demisia unui consilier care spune altceva decât demntarul pe care îl consiliază.

„Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul acela în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îi cheamă și îi spune calm și ferm, îmi pare rău, nu mai putem continua. Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică: ne-am despărțit amiabil. Asta, cred eu, că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă i s-ar părea o trădare intrarea lui Orban în PNL, președintele a spus: „Păi cum, oamenii sunt liberi, suntem în democrație, fiecare partid își face strategia lui și cum să fie, e o democrație”.

Președintele Nicușor Dan l-a eliberat marți din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban.

Orban a spus ulterior că nu-i poartă pică președintelui pentru demiterea sa și că nu s-a simțit foarte confortabil în postura de consilier prezidențial.

