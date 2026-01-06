Nicușor Dan, poziție fermă despre Venezuela și Groenlanda. Ce spune despre NATO și Statele Unite

Întrebat cum s-ar poziționa ca președinte al României în cazul unei intervenții americane în Venezuela și dacă o astfel de acțiune ar încălca dreptul internațional, Nicușor Dan a făcut trimitere la poziția oficială a Uniunii Europene, la care România a aderat.

„În primul rând, pe Venezuela a existat o declarație a Uniunii Europene, 26 din cele 27 de țări din Uniune, între care și România, foarte nuanțată, și asta este poziția pe care noi o avem. Vă dați seama că acea declarație a fost rezultatul unor discuții negocieri pe text.”

Nicușor Dan a fost întrebat și despre situația Groenlandei, în contextul unor declarații venite din partea Statelor Unite, precum și dacă un eventual scenariu de anexare ar putea duce la sfârșitul NATO.

„În ceea ce privește Groenlanda, în primul rând nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane. Am avut niște declarații și, în al doilea rând, situația este cu totul și cu totul diferită.”

El a subliniat statutul juridic și strategic al Groenlandei, arătând că nu există un risc real în acest moment.

„E vorba de un teritoriu autonom care este parte din coroana daneză și care este teritoriu NATO, deci nu se pune problema.”

Declarațiile au fost făcute de Nicușor Dan la Paris, în contextul unei discuții despre politica externă, relația transatlantică și poziționarea României în cadrul Uniunii Europene și al NATO.