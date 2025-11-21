Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”

Președintele România, Nicușor Dan, a oferit vineri după-amiază primele declarații publice după extrădarea lui Horațiu Potra. Acesta, împreună cu fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, a fost adus la Curtea de Apel București pentru a fi audiat în dosarul în care toți trei au fost arestați în luna februarie.

Întrebat cum vede situația și dacă a primit informări legate de colaborarea dintre Potra și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, președintele a spus că se bucură că procedura s-a încheiat rapid.

„E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede și am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Internet, asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune”, a declarat Nicușor Dan.

El a confirmat că a fost informat despre tot ce s-a întâmplat imediat după anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale din 2024, cât timp Horațiu Potra s-a aflat în țară.

„Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, zilele cât a stat domnul Potra în țară”, a spus președintele.

Chestionat când vor fi făcute publice aceste informații, Nicușor Dan a transmis că ele trebuie prezentate într-un mod coerent, nu fragmentat.

„Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, adică să nu iasă instituțiile statului și să dea bucăți de informație. Și în cel mai scurt timp posibil o să le aveți”, a declarat acesta.

Nicușor Dan a mai precizat că instituțiile implicate trebuie să finalizeze toate verificările înainte ca datele să fie făcute publice publicului.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de alți 20 de inculpați, membri ai grupării sale de mercenari, precum și alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar ce vizează săvârșirea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Procurorii îl acuză pe Potra că ar fi complotat la organizarea unei lovituri de stat după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie.

Dosarul se află în procedura de cameră preliminară pe rolul Curții de Apel București, având termen pentru soluționarea excepțiilor pe 15 decembrie.

Sursa video: Digi 24