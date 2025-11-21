Prima pagină » Politic » Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”

Președintele Nicușor Dan spune că extrădarea lui Horațiu Potra demonstrează că instituțiile statului funcționează. El promite că toate informațiile legate de cazul Potra vor fi făcute publice cât mai curând.
Nițu Maria
21 nov. 2025, 12:34, Politic

Președintele România, Nicușor Dan, a oferit vineri după-amiază primele declarații publice după extrădarea lui Horațiu Potra. Acesta, împreună cu fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, a fost adus la Curtea de Apel București pentru a fi audiat în dosarul în care toți trei au fost arestați în luna februarie.

Întrebat cum vede situația și dacă a primit informări legate de colaborarea dintre Potra și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, președintele a spus că se bucură că procedura s-a încheiat rapid.

„E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede și am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Internet, asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune”, a declarat Nicușor Dan.

El a confirmat că a fost informat despre tot ce s-a întâmplat imediat după anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale din 2024, cât timp Horațiu Potra s-a aflat în țară.

„Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, zilele cât a stat domnul Potra în țară”, a spus președintele.

Chestionat când vor fi făcute publice aceste informații, Nicușor Dan a transmis că ele trebuie prezentate într-un mod coerent, nu fragmentat.

„Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, adică să nu iasă instituțiile statului și să dea bucăți de informație. Și în cel mai scurt timp posibil o să le aveți”, a declarat acesta.

Nicușor Dan a mai precizat că instituțiile implicate trebuie să finalizeze toate verificările înainte ca datele să fie făcute publice publicului.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de alți 20 de inculpați, membri ai grupării sale de mercenari, precum și alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar ce vizează săvârșirea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Procurorii îl acuză pe Potra că ar fi complotat la organizarea unei lovituri de stat după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie.

Dosarul se află în procedura de cameră preliminară pe rolul Curții de Apel București, având termen pentru soluționarea excepțiilor pe 15 decembrie.

