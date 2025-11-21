Horațiu Potra a ajuns la Curtea de Apel. Urmează să înceapă audierile

Cei trei au fost capturați în Dubai în luna septembrie, iar joi au fost escortați în România pentru continuarea procedurilor judiciare.

Instanța decide dacă rămân în arest preventiv

Magistrații Curții de Apel București vor analiza dacă mențin măsura arestului preventiv pentru cei trei sau dacă vor impune o măsură preventivă mai blândă.

Audierile sunt programate să înceapă la ora 10.30, iar decizia instanței este așteptată să clarifice situația juridică a membrilor familiei Potra.

Detalii din dosarul privind acuzațiile de complot

Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de alți 20 de inculpați, membri ai grupării sale de mercenari, precum și alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar ce vizează săvârșirea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Procurorii îl acuză pe Potra că ar fi complotat la organizarea unei lovituri de stat după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie.

Dosarul se află în procedura de cameră preliminară pe rolul Curții de Apel București, având termen pentru soluționarea excepțiilor pe 15 decembrie.

După arestarea lor în Dubai, cei trei au solicitat încetarea de drept a măsurii arestului preventiv, însă instanța a respins cererea pe 10 octombrie, decizie confirmată ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Fuga din România și capturarea în Dubai

Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, au fugit din România la începutul anului, fiind ulterior dați în urmărire internațională.

Toți trei au fost arestați pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, chiar înainte de îmbarcarea într-un zbor spre Moscova. Potrivit procurorului general Alex Florența, existau informații că Horațiu Potra făcea demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.

Aceștia au fost aduși în România sub escortă în seara zilei de joi, 20 noiembrie.