Ministrul Rogobete: Sistemul de sănătate nu va fi afectat de interdicția cumul pensie-salariu

Alexandru Rogobete a explicat, joi, într-o conferință de presă că viitoarea legislație nu va afecta și sistemul medical.

„Nu. Sistemul de sănătate nu va fi afectat de interdicția cumul pensie-salariu. Și aici vreau să mulțumesc colegului meu, domnul ministru Manole, care a înțeles particularitatea sistemului de sănătate. Așa cum vi s-a mai explicat și de către doamna purtător de cuvânt, interdicția pensie-salariu va fi doar pentru pensia necontributivă. În sistemul de sănătate discutăm despre o pensie contributivă, deci sistemul de sănătate nu va fi afectat de această modificare legislativă”, a spus ministrul Sănătății.

Guvernul pregătește un OUG prin care să reducă cu 85% cumulul de salariu – pensie pentru bugetarii care aleg să profeseze în continuare pe post, chiar și după ieșirea la pensie. Potrivit proiectului, aceștia ar primi numai un procent de 15% din pensie care se va cumula cu salariul.