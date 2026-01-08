Prima pagină » Politic » Stolojan: Bolojan a încercat reforma administrației, dar deocamdată rezultatul e aproape zero

Stolojan: Bolojan a încercat reforma administrației, dar deocamdată rezultatul e aproape zero

Reforma administrației s-a împotmolit, în special din cauza opoziției PSD, spune fostul premier Theodor Stolojan, care atrage atenția că Executivul va avea o misiune cumplit de grea în anul 2026.
Laura Buciu
Laura Buciu

08 ian. 2026, 10:30, Politic

Fostul premier Theodor Stolojan a declarat, la RFI, că „greul de-abia acum începe”.

Theodor Stolojan spune că „anul trecut a avut loc partea cea mai simplă, creșterea unor impozite și taxe, în timp ce reforma administrației publice s-a împotmolit, din cauza opoziției partidelor din coaliția de guvernare, PSD-ul fiind în frunte”.

Fostul premier declară că „nici măcar nu se mai discută despre reforma teritorial-administrativă, care este o necesitate pentru România, suntem rămași în urmă, pur și simplu (…). Greul de-abia acum urmează, în sensul reformelor”.

Theodor Stolojan consideră că „această schimbare de optică pentru administrația publică e o reformă cumplit de grea. Domnul premier Bolojan a încercat să facă ceva, dar deocamdată, rezultatul e aproape zero”.

Fostul premier observă că „premierul Bolojan discută tot timpul de performanță, de legarea activității de performanță. Păi, noi nu avem legea salarizării, în primul rând, în toate domeniile publice, urmează să fie făcută în acest an, în 2026. Deci iată o prioritate cumplită pentru anul 2026, cumplit de greu de îndeplinit, o reformă reală în toate sectoarele publice”.

