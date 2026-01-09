Năsui: Nu sunt perspective să se facă vreo reformă în 2026

Claudiu Năsui crede că Guvernul nu va face reforme nici în anul 2026: „Eu nu sunt sigur, adică până nu văd, nu cred. S-a mai spus lucrul ăsta și până acum, a spus-o și Guvernul Ciucă, a spus-o și Guvernul Ciolacu, a spus-o chiar și Guvernul Bolojan și pe primele luni pe care le-am văzut nu s-a întâmplat. Vă dau ca exemplu faimoasa minciună că au scăzut subvenția la partide. Subvenția la partide nu doar că nu a scăzut, ba chiar a crescut cu 5% în anul care a fost, deci vorbim de execuție, nu mai vorbim de buget sau de lucruri care să zicem că sunt teoretice, efectiv, concret”.

Deputatul USR este sceptic că Guvernul va face vreo reducere de cheltuieli: „Până nu văd o scădere de cheltuieli și sunt primul care o să laud scăderile de cheltuieli când se întâmplă, dar din păcate, ce vedem este invers, adică vedem politicieni care folosesc și Guvernul care folosește orice motiv pentru a taxa suplimentar”.

Claudiu Năsui vorbește despre reforma în administrația publică, în educație și sănătate: ”Problema nu e că nu se fac toate astea, problema e că nu se face nici una dintre astea și nici perspective să se facă nu sunt. Forța unui Guvern de a face vreo reformă e la început, când entuziasmul e maxim. Domnul Ilie Bolojan a folosit acel capital politic pe care l-a avut la început pentru a crește taxele, nu pentru a face reforma”.