Războiul din Ucraina, ziua 1335. O importantă uzină rusă de gaze a fost nevoită să suspende alimentarea cu gaze în urma unui atac cu drone ucrainene

Premierul polonez: Nimeni nu ar trebui să exercite presiuni asupra lui Zelenski în privința teritoriului. Presiunile trebuie exercitate asupra Rusiei

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că nimeni nu ar trebui să exercite presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a face concesii teritoriale Rusiei și că, în schimb, presiunile ar trebui exercitate asupra țării agresoare.

None of us should put pressure on Zelenskyy when it comes to territorial concessions. We should all put pressure on Russia to stop its aggression. Appeasement never was a road to a just and lasting peace. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 19, 2025

Zelenski îi cere lui Trump o atitudine mai dură față de Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură față de Vladimir Putin, în contextul pregătirilor pentru viitorul summit de la Budapesta, menit să discute o posibilă încheiere a războiului din Ucraina.

Zelenski a subliniat că Trump ar trebui să exercite o presiune și mai mare asupra lui Putin decât cea aplicată recent asupra Hamas, în timpul medierii armistițiului în Gaza.

„Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas. Războiul este mai amplu, iar armata Rusiei este a doua ca mărime din lume. De aceea este nevoie de mai multă presiune”, a declarat liderul ucrainean.

O importantă uzină rusă de gaze a fost nevoită să suspende alimentarea cu gaze în urma unui atac cu drone ucrainene

Fabrica de prelucrare a gazelor din Orenburg, Rusia, a fost nevoită să oprească alimentarea cu gaze din Kazahstan pe 19 octombrie, în urma unui atac cu drone ucrainene asupra instalației, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan.

Fabrica, situată în sud-vestul regiunii Orenburg și cea mai mare de acest gen din lume, a fost ținta unui atac cu drone, a declarat armata ucraineană mai devreme în aceeași zi.

Guvernatorul regional Yevgeny Solntsev a raportat că a izbucnit un incendiu într-un atelier al uzinei, provocând pagube instalației deținute de Gazprom. Uzina are capacitatea de a prelucra peste 45 de miliarde de metri cubi de gaz pe an.

Belarus caută să poarte discuții cu Kievul în contextul eforturilor de a ieși din izolarea occidentală

Șeful Comitetului de Securitate al Belarusului, Ivan Tertel, a declarat pe 19 octombrie că agenția sa este pregătită să inițieze un dialog cu Kievul pentru a „găsi un consens” în vederea încheierii războiului dintre Ucraina și Rusia, potrivit presei de stat din Belarus.

Declarațiile lui Tertel vin în contextul în care Minsk și-a intensificat eforturile de a ieși din izolarea diplomatică impusă de țările occidentale pentru rolul său în invazia rusă de amploare asupra Ucrainei și pentru sprijinul acordat acesteia.

„Președintele nostru depune toate eforturile posibile pentru a stabiliza situația din regiune. Și am reușit să echilibrăm interesele părților în această situație extrem de complicată, cu tendințe de escaladare”, a declarat Tertel la televiziunea de stat Belarus One.

SUA sunt „pregătite” să înlocuiască aprovizionarea Europei cu petrol și gaze rusești, afirmă Zelenski

Statele Unite sunt pregătite să furnizeze țărilor europene „atât gaz și petrol cât este necesar” pentru a înlocui dependența Europei de importurile de energie din Rusia, a afirmat președintele Volodimir Zelenski în discursul său din seara zilei de 19 octombrie.

„Europa nu ar trebui să mai utilizeze deloc resursele energetice rusești, iar semnalele din partea Americii sunt clare acum – sunt gata să furnizeze Europei atât gaz și petrol cât este necesar pentru a înlocui aprovizionarea din Rusia”, a spus Zelenski.