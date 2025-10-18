Prima pagină » Știrile zilei » Incendiu la subsolul unui bloc de pe Calea Plevnei din București. Intervenție în curs

Incendiu la subsolul unui bloc de pe Calea Plevnei din București. Intervenție în curs

Un incendiu a izbucnit la subsolul unui bloc dintr-un ansamblu P+10 situat pe Calea Plevnei din București. Autoritățile intervin pentru stingerea focului și gestionarea situației de urgență.
Radu Mocanu
18 oct. 2025, 11:16, Social

UPDATE: Incendiul se manifestă pe o suprafață de 80 mp, iar din imobilul afectat au fost evacuate 45 de persoane. O persoană care a suferit arsuri este în grija echipelor de intervenție.

Potrivit ISU BIF, continuă acțiunea de lichidare a incendiului și de ventilare a spațiilor.

„Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD”, informează ISU București Ilfov

Potrivit ultimei informări ISU BIF, „incendiul se manifesta la subsolul unei clădiri, unde functioneaza un centru spa”.

De asemenea, au fost formate echipaje de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea persoanelor.

Dispozitivul de intervenție s-a format pe două laturi ale clădirii pentru loclizarea și stingerea incendiului.

Intervenția este în dinamică.

A fost emis și un mesaj RO-Alert, făcând apel la evitarea zonei și al respectarea indicațiilor transmise de autorități.