Zeci de kilograme de peşte,confiscate după percheziţii la persoane care au pescuit ilegal pe Dunăre

Zeci de kilograme de caras, plătică şi novac au fost confiscate de poliţiştii constănţeni şi de procurori, care au făcut şapte percheziţii la persoane din Hârşova., care au pescuit ilegal pe Dunăre.
Laura Buciu
20 oct. 2025, 09:18, Social

Poliţiştii din cadrul Serviciului Siguranţă Transporturi din cadrul IPJ Constanţa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârşova, au pus în aplicare, duminică, 7 mandate de percheziţie domiciliară, în oraşul Hârşova.

Două dintre persoanele vizate de anchetă au fost depistate, în flagrant delict, în timp ce pescuiau ilegal pe fluviul Dunărea, la km. 231.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea indisponibilizării, 75 de kilograme de peşte de diferite specii (caras, plătică, novac), 18 plase monofilament, în lungime totală de 1300 de metri, 37 de plase multifilare, în lungime totală de 2500 de metri, patru prostovoale, 34 de setci, în lungime de 2250 de metri, trei vintire, 17 cartuşe de vânătoare, 350 de grame alice de plimb şi trei grame praf de puşcă.

În cauză sunt continuate cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, faţă de cici persoane, urmând ca la finalizarea investigaţiilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.