Operaţiunea Jupiter 4 în cifre. Peste 200 de percheziții, zeci de persoane vizate și prejudicii de milioane. Infracțiuni de la evaziune la delapidare și contrabandă

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, are loc zilele acestea Operațiunea „JUPITER 4”, cu 42 de acțiuni operative desfășurate simultan în mai multe județe. Autoritățile pun în executare 211 percheziții domiciliare și 68 de mandate de aducere într-o serie de dosare ce vizează infracțiuni economice, de mediu, contrabandă, contrafacere, fapte de corupție și contra patrimoniului. Prejudiciul total estimat depășește 16.011.512,04 lei, la care se adaugă 250.000 de euro și 283.000 de dolari.

Potrivit anchetatorilor, obiectivul operațiunii este identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății. Acțiunile sunt coordonate de parchete și structuri IGPR, cu sprijinul inspectoratelor județene.

Infracțiuni de mediu

Maramureș: 8 percheziții și 8 mandate de aducere într-un dosar privind furt de arbori, tăiere fără drept, transport fără avize, folosire ilegală a dispozitivului de marcat și intervenții neautorizate în sistemul informatic forestier; prejudiciu estimat ~71.000 lei. Faptele au vizat inclusiv o zonă de protecție integrală din Parcul Național Munții Rodnei.

Bistrița-Năsăud: 4 percheziții și 4 mandate de aducere pentru tăiere/furt de arbori, fals informatic, folosire ilegală a dispozitivelor de marcat și abateri privind stocurile scriptice/fizice; prejudiciu ~300.000 lei.

Maramureș (alt dosar): citarea/audierea a 3 inculpați și măsuri asigurătorii pentru tăieri fără drept și furt de arbori în formă continuată (2018), volum total tăiat ilegal 1.107,859 mc, prejudiciu 543.830,49 lei; indicii de pasivitate a unor angajați silvici.

Maramureș (alt dosar): tăiere și transport fără documente (2022) – 4.006 arbori sustrăși, drum de tractor realizat ilegal; prejudiciu estimat 493.471,55 lei.

Evaziune fiscală

București/Dâmbovița: 14 percheziții (8/6) și 9 mandate de aducere într-un dosar cu prejudiciu ~8.500.000 lei; administratorii P.N.D. (S.C.S. SRL și R.C. SRL) ar fi declarat achiziții fără operațiuni reale de la mai multe firme.

Bistrița-Năsăud: 4 percheziții și 5 mandate – comerț cu cabaline nedeclarat (2014–2025); prejudiciu parțial 824.548 lei.

Brașov: 4 percheziții și 1 mandat – venituri neînregistrate (2019–2024), prejudiciu 263.783 lei.

Caraș-Severin: 3 percheziții și 1 mandat – obligații fiscale neplătite; prejudiciu ~100.000 lei.

Constanța (PT Constanța): 3 percheziții și 1 mandat – venituri omise 307.920 lei (2019–2023), prejudiciu 150.000 lei.

Dâmbovița: 3 percheziții și 1 mandat – venituri omise 4.173.473,71 lei (iul. 2021–mai 2022) și refuz de prezentare a documentelor; prejudiciu 144.379 lei.

Constanța (PJ Constanța): 2 percheziții și 1 mandat – reținere și neplată impozite/contribuții (2022–2024), prejudiciu 107.214 lei.

Timiș: 2 percheziții și 1 mandat – neplată obligații reținute la sursă; prejudiciu 712.000 lei.

Tulcea: 2 percheziții și 1 mandat – reținere și neplată impozite/contribuții; prejudiciu 53.000 lei.

Hunedoara (PJ Petroșani): 2 percheziții și 1 mandat – reținere și neplată, prejudiciu 15.000 lei.

Bihor: 2 percheziții – neînregistrarea veniturilor din vânzarea de autovehicule (2023–prezent), prejudiciu 450.000 lei.

Delapidare

Ilfov/București/Călărași: 7 percheziții și 4 mandate – angajat (Z.V.) ar fi însușit băuturi alcoolice; prejudiciu ~98.000 lei.

Argeș: 4 percheziții – delapidare și deturnare de fonduri la C.E. „P.U.D.A.I.” Pitești; prejudiciu 664.800 lei (salarii/prime/sporuri peste limita legală și schimbarea destinației fondurilor).

Cluj (PJ Gherla): 3 percheziții și 1 mandat – însușire de produse electronice în valoare de 21.400 lei.

Hunedoara (PJ Hunedoara): 3 percheziții și 1 mandat – sume lipsă din fonduri ale unei asociații de proprietari; prejudiciu 98.670 lei.

Contrabandă

Teleorman (PJ Alexandria, Roșiorii de Vede, Zimnicea): 3 percheziții – introducere/ținere ilegală de arme și contrabandă calificată (cazuri distincte).

Botoșani (PJ Botoșani, PJ Dorohoi): 4 percheziții – țigarete, alcool, motorină și produse din carne provenite din contrabandă; distribuție și comercializare pe scară largă.

Mehedinți (PJ Vânju Mare): 2 percheziții – colectare și vânzare de tutun de contrabandă (din aug. 2025).

Contrafacere

Sector 2 București/Ilfov: 17 percheziții și 10 mandate – suspiciuni privind articole vestimentare și parfumuri contrafăcute în C.C.D.R., posibil transport către Italia, Franța, Germania; indicii de comercializare de țigarete și tutun de contrabandă.

Ialomița (PJ Urziceni): 2 percheziții și 1 mandat – articole vestimentare cu mărci consacrate (24.09.2025).

Arad: 2 percheziții – marfă purtătoare de mărci înregistrate, suspectată ca fiind contrafăcută.

Infracțiuni de fals

Neamț: 3 percheziții – falsificare instrumente oficiale și fals material în înscrisuri oficiale la vânzarea unui autoturism (documente și ștampilă imitate), mașina fiind sub sechestru.

Olt (PJ Slatina): 2 percheziții – fals informatic și violarea vieții private (conturi false și imagini indecente publicate, 2024).

Infracțiuni de serviciu

Hunedoara (PJ Deva): 4 percheziții – abuz în serviciu, decontări nejustificate ~180.466,30 lei (iun.–dec. 2023).

Cluj (PJ Gherla): 3 percheziții și 1 mandat – abuz în serviciu; lucrări la poduri metalice fără autorizație și fără bugetare.

Dolj/Olt/Sibiu (PJ Craiova): 11 percheziții și 4 mandate – fișe de aptitudine falsificate (03.04.2024).

Camătă

Călărași/Giurgiu: 14 percheziții – împrumuturi cu dobânzi de până la 100%, urmate de amenințări și constrângeri asupra debitorilor.

Infracțiuni contra patrimoniului

Buzău/Prahova/Ilfov: 4 percheziții și 1 mandat – abuz de încredere; prejudiciu 250.000 euro (bunuri de leasing nerestituite după reziliere).

Prahova/Iași/Dâmbovița: 21 percheziții – înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată; prejudiciu ~530.180 lei (lucrări executate cu nerespectarea condițiilor tehnice).

Cluj (PJ Cluj-Napoca): 4 percheziții – înșelăciune în contracte de credit pentru autovehicule; prejudiciu ~189.280 lei.

Dâmbovița (PJ Târgoviște): 3 percheziții și 1 mandat – înșelăciuni privind lucrări de tâmplărie/dulgherie; prejudiciu ~24.040 lei.

Sălaj (PJ Zalău): 1 percheziție și 1 mandat – înșelăciune prin împrumuturi fictive; prejudiciu ~283.000 dolari.

Furt calificat

Mureș (PJ Luduș): 15 percheziții și 8 mandate – braconaj piscicol cu plase tip setci pe lacuri (mai–iun. 2025), prejudiciu ~15.000 lei; activitatea ar fi continuat ulterior.

Nerespectarea regimului armelor și munițiilor

Hunedoara: 1 percheziție – deținere fără drept a unui pistol letal, semnalată de fosta concubină a persoanei vizate, protejată prin ordin.

Potrivit autorităților, Operațiunea „JUPITER 4” consolidează eforturile instituțiilor de aplicare a legii pentru combaterea fenomenului infracțional la nivel național, prin acțiuni coordonate și simultane care vizează destructurarea rețelelor implicate în activități ilegale. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a hotărârilor judecătorești.