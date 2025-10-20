Sanae Takaichi mai are doar un pas până să devină prima femeie prim-ministru al Japoniei

Sanae Takaichi e foarte aproape să devină prima femeie prim-ministru al Japoniei, după ce a fost de acord cu o nouă coaliție, formată din Patidul Liberal Democrat și partidul de dreapta Nipon Ishin (Partidul Inovației Japoniei).

Sanae Takaichi a făcut un pas mai aproape de a deveni prima femeie prim-ministru al Japoniei, după ce partidul său a fost de acord că formeze o coaliție cu un partid mai mic.

Știrile apărute în presa niponă luni au fost confirmate de oficiali, care atestă faptul că Partidul Liberal Democrat al lui Takaichi își unește forțele cu mai micul partid al Inovației Japoniei, cu orientare de dreapta și care împărtășește poziția agresivă față de China și față de opoziția față de migrația în masă.

Acordul de lansare a noii coaliții va fi semnat luni

„Astăzi vom semna acordul de lansare a unui guvern de coaliție”, a declarat reporterilor Hirofumi Yoshimura, co-liderul lui Ishin, citat de The Guardian.

Acesta a mai spus că acordul va fi oficializat mai târziu în cursul zilei de luni.

„După ce m-am gândit cu atenție aseară, am sunat-o în această dimineață pe președinta Takaichi pentru a ajunge la un acord de coaliție.

I-am transmis că ar trebui să lucrăm împreună pentru a duce Japonia mai departe”, a declarat acesta.

După două săptămâni de incertitudini

Acest acord vine după două săptămâni de incertitudini privind încercarea lui Takaichi de a deveni prima femeie prim-ministru al Japoniei, poziție pe care se aștepta s-o ocupe după câștigarea votului pentru conducerea Partiului Liberal Democrat, la începutul acestei luni, în urma demisiei lui Shigeru Ishiba.

Candiatura ei a fost, însă, deturnată atunci când Komeito, partenerul de 26 de ani al PLD, a părăsit coaliția, declanșând o tentativă nereușită a Opoziției de a alege un candidat unificat care să conducă o coaliție-curcubeu.

Al cincilea premier în tot atâția ani

Komeito, susținut de organizația budistă Soka Gakkai, se opune opiniilor agresive ale lui Takaichi privind securitatea și a acuzat-o pe aceasta că nu a reușit să gestioneze un scandal de finanțare – toate acestea, combinate cu costul vieții, au contribuit la două alegeri dificile pentru PLD în ultimele 12 luni, în care coaliția de guvernământ de atunci a pierdut majoritatea în ambele camere ale parlamentului.

Parlamentarii vor vota marți pentru un nou prim-ministru, al cincilea al Japoniei, în tot atâția ani.