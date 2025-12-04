Bill Gates avertizează că mortalitatea infantilă cunoaște o creștere „tragică” din cauza reducerilor ajutorului internațional

Miliardarul și filantropul Bill Gates a avertizat cu privire la o creștere a mortalității infantile la nivel mondial, prima creștere a acestei cifre de la începutul secolului, din cauza scăderii generale a ajutorului internațional din partea țărilor occidentale, potrivit Le Figaro.

Cofondatorul Microsoft, vorbind prin videoconferință din Seattle, SUA, a comentat publicarea unui raport al Fundației Gates care estimează că 4,8 milioane de copii vor muri în întreaga lume înainte de a împlini cinci ani până în 2025, o creștere de 200.000 și prima creștere a acestei cifre în secolul XXI.

Această proiecție constituie o „tragedie” pentru Bill Gates, care observă un regres probabil inevitabil, având în vedere că numărul deceselor infantile a scăzut constant de la aproximativ 10 milioane înregistrate anual la începutul mileniului. Cauza este clară pentru miliardar și autorii raportului: la fel ca alte aspecte ale sănătății globale, eforturile de combatere a mortalității infantile sunt împiedicate de tendința generală a țărilor occidentale de a-și reduce ajutorul financiar în străinătate.

Bill Gates, deosebit de critic față de Elon Musk

Cele mai emblematice măsuri au fost luate de Statele Unite de la revenirea lui Donald Trump la președinție. Bill Gates este deosebit de critic față de acțiunile unui alt miliardar, Elon Musk, care a condus timp de câteva luni un „Departament pentru Eficiență Guvernamentală”. Deși acest departament a fost dizolvat între timp, Musk a implementat reduceri drastice ale ajutorului american, în special ale Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Această politică „a cauzat, fără îndoială, numeroase decese”, denunță Bill Gates, care spune că acum „discută” cu Donald Trump pentru a limita pagubele. „Îl încurajez să reinstituie ajutorul sau cel puțin să-l reducă doar puțin”, explică el. „Nu sunt sigur că voi reuși.” Bill Gates menționează, de asemenea, retragerea finanțării internaționale pentru Gavi, o organizație internațională care reunește actori publici și privați pentru a accelera eforturile de vaccinare la nivel mondial.

Această decizie vine pe fondul unor declarații repetate ale secretarului american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru poziția sa anti-vaccinare, inclusiv într-un mesaj către Gavi. Bill Gates denunță poziția „larg discreditată și eronată” a lui Robert F. Kennedy Jr., conform căreia „vaccinarea copiilor nu ar trebui utilizată ” .