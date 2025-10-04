Japonia ar putea avea prima femeie prim-ministru: Sanae Takaichi a fost aleasă lider al Partidului Liberal Democrat

Sanae Takaichi l-a învins pe Shinjiro Koizumi, ministrul Agriculturii și fiul fostului prim-ministru popular Junichiro Koizumi.

Prin preluarea conducerii partidului, Takaichi devine favorită să fie numită prim-ministru, beneficiind de sprijinul majorității parlamentare a partidului.

Politicieni și analiști consideră că experiența sa la Ministerul Securității Economice ar putea influența pozitiv politicile economice și de securitate ale Japoniei.

Cinci candidați, doi în funcție și trei foști miniștri, au concurat pentru președinția PLD.

Scrutinul intern al Partidului Liberal Democrat a avut loc la mai puțin de o lună după ce premierul Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia.

În ultimele luni ale mandatului său, Ishiba s-a confruntat și cu presiuni interne puternice din partid, mai ales din partea tinerilor parlamentari care cereau o „resetare completă” a conducerii.

Considerată o naționalistă conservatoare, Takaichi a fost un discipol al fostului premier Shinzo Abe și susține reluarea strategiei „Abenomics”, un mix de cheltuieli publice agresive și politici monetare relaxate.