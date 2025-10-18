Prima pagină » Știrile zilei » Miracol | Persoana care cerea ajutor de sub dărâmături a supraviețuit: ”A fost transportată la spital, dar a refuzat internarea și a plecat acasă!”

Miracol | Persoana care cerea ajutor de sub dărâmături a supraviețuit: ”A fost transportată la spital, dar a refuzat internarea și a plecat acasă!”

Explozia devastatoare care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din București a provocat moartea a trei persoane. Echipele de intervenții au recuperat însă, dintre ruinele imobilului, mai mulți răniți, printre care și o femeie prinsă sub dărâmături la etajul 5. Un miracol, așa cum consideră salvatorii.
Adrian Nicolae
18 oct. 2025, 18:17, Știrile zilei

MEDIAFAX a intrat în posesia unei filmări tulburătoare cu persoana în cauză, aflată sub mormanul de beton de la etajul 5, și care le cerea salvatorilor, prin semne făcute cu mâna, să îi acorde ajutor.

Imaginile sfârșietoare s-au viralizat și au emoționat o Românie întreagă. Surse medicale au confirmat pentru MEDIAFAX că persoana care le cerea ajutor salvatorilor a fost extrasă dintre ruine și transportată la spital. Nu a dorit însă internarea: ”A fost transportată la spital, dar a refuzat internarea și a plecat acasă!”

Supraviețuitoarea este o femeie în vârstă de 28 de ani, care locuiește în blocul respectiv, la un etaj superior. În urma exploziei, ea s-a prăbușit în gol și a fost prinsă, printre bucățile de beton, la etajul 5.

Explozia a fost înregistrată de stațiile seismice din Capitală

Stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din București au detectat miercuri explozia puternică în cartierul Rahova.

Evenimentul a fost surprins de stațiile BFER (Ferentari) și BUC (Observatorul Cuțitul de Argint) având o magnitudine de 1,2 Ml. Ca și comparație, cutremurele resimțite de oameni în București au de obicei magnitudini de peste 3,0 grade pe scara Richter.

INFP a subliniat că aceste înregistrări arată eficiența și importanța stațiilor seismice în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de fenomene naturale, cum sunt cutremurele, sau de evenimente generate de activitatea umană.

 