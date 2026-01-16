Doi frați din Bacău, găsiți carbonizați în casa care a luat foc

Incendiul s-a produs în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, din județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri.

Au intervenit pompierii de la ISU Bacău cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 mp.

Din păcate, în urma incendiului au rezultat două victime, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și o femeie de aproximativ 43 de ani, ambele carbonizate. Cele două victime erau frați.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coș de fum sau burlan deteriorat.