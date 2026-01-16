Prima pagină » Social » Doi frați din Bacău, găsiți carbonizați în casa care a luat foc

Doi frați din Bacău, găsiți carbonizați în casa care a luat foc

O femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, frați, au murit carbonzați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor din localitatea Gura Văii, județul Bacău, a luat foc.
Câteva mii de persoane au ajuns la Piața Victoriei, în marș de la Piața Universității la „protestul împotriva Legii Vexler”. Manifestarea e organizată de Claudiu Târziu și susținută de AUR
Câteva mii de persoane au ajuns la Piața Victoriei, în marș de la Piața Universității la „protestul împotriva Legii Vexler”. Manifestarea e organizată de Claudiu Târziu și susținută de AUR
Premieră: Sistem inteligent pentru controlul benzilor reversibile pe DN 17
Premieră: Sistem inteligent pentru controlul benzilor reversibile pe DN 17
Nicușor Dan: România va rămâne un susținător ferm al unității și competitivității Uniunii Europene
Nicușor Dan: România va rămâne un susținător ferm al unității și competitivității Uniunii Europene
Ce spune președinte Nicușor Dan, după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum
Ce spune președinte Nicușor Dan, după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum
Nicușor Dan despre conflictul din Ucraina și implicarea SUA: România susține eforturile președintelui Trump de negociere a unei păci rapide
Nicușor Dan despre conflictul din Ucraina și implicarea SUA: România susține eforturile președintelui Trump de negociere a unei păci rapide
Laura Buciu
16 ian. 2026, 08:12, Social

Incendiul s-a produs în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, din județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri.

Au intervenit pompierii de la ISU Bacău cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 mp.

Din păcate, în urma incendiului au rezultat două victime, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și o femeie de aproximativ 43 de ani, ambele carbonizate. Cele două victime erau frați.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coș de fum sau burlan deteriorat.

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Nu trageți în „pianiști”! Meteorologii sunt puși la zid pentru că prognozează iadul climatic
Gandul
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Editorial pentru Libertatea, semnat de președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva: „Mercosur-UE este răspunsul multilateralismului la izolare”
Libertatea
Dieta pentru cardiaci: alimente recomandate, dar și alimente de evitat pentru o inimă sănătoasă
CSID
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor