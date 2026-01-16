11 tineri au fost reținuți după ce s-au luat la bătaie în mall / Un băiat de 16 ani avea la el un cuțit

11 tineri cu vârste între 16 și 25 de ani au fost reținuți după ce s-au luat la bătaie într-un mall din Pitești, potrivit IPJ Pitești.

Ei sunt acum cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Mobilă distrusă în altercație

Incidentul a avut loc în seara zilei de 10 ianuarie, când polițiștii Secției 4 Poliție Pitești au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la un conflict între mai mulți tineri, produs în incinta mall-ului.

Altercația s-a lăsat cu mobilier distrus și cu ordinea publică grav afectată.

Tinerii au fugit până să vină poliția

Până la sosirea echipajelor de poliție, persoanele implicate au părăsit incinta centrului comercial. La fața locului a fost identificat un tânăr în vârstă de 25 de ani, care a refuzat să ofere informații despre identitatea celorlalți participanți și nici nu a formulat o plângere oficială.

În urma verificărilor și a activităților investigative desfășurate ulterior, polițiștii au reușit să identifice 11 tineri, domiciliați în Pitești, Budeasa și Mărăcineni, despre care există indicii că ar fi participat la încăierare, pe fondul unui conflict spontan.

Un copil de 16 ani umbla cu un cuțit la el

La data de 15 ianuarie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința unui minor de 16 ani din comuna Budeasa.

Din cercetări a rezultat că acesta ar fi avut asupra sa un obiect tăietor în momentul producerii incidentului.

Tot în aceeași zi, în baza mandatelor de aducere emise, toți cei 11 tineri identificați au fost depistați și conduși la sediul subunității de poliție pentru audieri.

Reținuți pentru 24 de ore

În urma administrării probatoriului, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei următoare, să fie prezentați Parchetului cu propunere de luare a unor măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au desfășurat faptele și a responsabilității fiecărei persoane implicate, respectând prezumția de nevinovăție a fiecăruia.