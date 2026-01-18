China a blocat cipurile Nvidia H200

Furnizorii Nvidia au oprit producția de componente pentru cipul de inteligență artificială H200 al Nvidia, după ce vămile chineze au refuzat intrarea acestuia în țară, potrivit surselor citate de Reuters. Măsura a luat prin surprindere industria semiconductorilor, pentru că furnizorii Nvidia se pregăteau să onoreze cereri mari din China.

Erau așteptate comenzi masive

Nvidia se aștepta la comenzi de peste un milion de unități din partea clienților chinezi, iar furnizorii săi lucrau la capacitate maximă pentru a începe livrările încă din luna martie. Decizia autorităților de la Beijing a dus însă la blocarea transporturilor și la oprirea temporară a producției.

Reprezentanții companiilor tehnologice chineze au fost chemați de oficiali guvernamentali pentru a fi avertizați să evite achiziționarea cipului H200, cu excepția cazurilor strict necesare. Autoritățile nu au oferit explicații publice și nu au clarificat dacă este vorba despre o interdicție permanentă sau despre o măsură temporară.

Cipul, miză geopolitică

Cipul H200, al doilea cel mai performant produs de inteligență artificială al Nvidia, a devenit astfel un nou motiv de tensiune între Statele Unite și China. Analiștii spun că Beijingul ar putea folosi restricțiile fie pentru a sprijini dezvoltarea producătorilor locali de semiconductori, fie ca instrument de negociere în dialogul cu Washingtonul. Decizia urmărește însă limitarea dependenței de tehnologia americană în domeniul semiconductorilor avansați.