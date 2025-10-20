Australia și SUA fac front comun pentru resursele strategice ale viitorului. Albanese și Trump discută mineralele rare și viitorul AUKUS în contextul presiunii Chinei

Discuţia despre minerale rare dintre Anthony Albanese şi Donald Trump are loc în contextul în care China îşi întăreşte controlul asupra aprovizionării globale.

Liderul australian de centru-stânga se aşteaptă, de asemenea, să discute cu aliatul său în materie de securitate despre submarine nucleare, comerţ şi stabilitatea în Indo-Pacific, a transmis biroul premierului. Albanese a călătorit la Washington împreună cu ministrul său pentru resurse, dar fără miniştrii de externe şi apărare.

Administraţia Trump revizuieşte tratatul AUKUS în valoare de 368 miliarde de dolari australieni (239,46 miliarde de dolari americani), care prevede ca Australia să cumpere submarine nucleare americane în 2032, înainte de a construi o nouă clasă de submarine împreună cu Marea Britanie. Oficialii australieni s-au declarat încrezători că AUKUS va continua, ministrul apărării Richard Marles afirmând săptămâna trecută că ştie când se va încheia revizuirea.

„Australia şi Statele Unite au fost alături una de cealaltă în toate conflictele majore de peste un secol”, a declarat Albanese, reales în mai pentru un al doilea mandat, într-o declaraţie făcută duminică.

Înaintea întâlnirii de luni dintre cei doi lideri, oficialii australieni au subliniat că Canberra îşi plăteşte partea în cadrul AUKUS, contribuind cu 2 miliarde de dolari în acest an pentru a stimula ritmul de producţie al şantierelor navale americane de submarine şi pregătindu-se să întreţină submarine americane din clasa Virginia la baza sa navală din Oceanul Indian începând din 2027.

Întârzierea de 10 luni a unei întâlniri oficiale de la preluarea mandatului de către Trump a provocat o oarecare îngrijorare în Australia, Pentagonul îndemnând Canberra să majoreze cheltuielile pentru apărare. Cei doi lideri s-au întâlnit pe scurt în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la New York, luna trecută.

Australia este dispusă să vândă acţiuni din rezerva strategică planificată de minerale critice către aliaţi, inclusiv Marea Britanie, a raportat Reuters, în contextul în care guvernele occidentale se străduiesc să pună capăt dependenţei lor de China în ceea ce priveşte pământurile rare şi metalele minore.

Săptămâna trecută, înalţi oficiali americani au condamnat extinderea controlului asupra exporturilor de metale rare de către Beijing, considerând-o o ameninţare la adresa lanţurilor de aprovizionare globale. China este cel mai mare producător mondial de materiale esenţiale pentru produse care variază de la vehicule electrice la motoare de avion şi radare militare.

Australia, bogată în resurse, dorind să extragă şi să prelucreze metale rare, a pus pe masa negocierilor comerciale cu SUA din aprilie accesul preferenţial la rezerva sa strategică.

Michael Fullilove, director executiv al grupului de reflecţie Lowy Institute din Sydney, a declarat că „atmosfera este bună” pentru summit şi că „problemele bilaterale restante nu sunt extrem de grave”.

„Cel mai important lucru este ca domnul Albanese să stabilească o relaţie de cooperare, profesională şi, sperăm, cordială cu preşedintele”, a spus el.