Parteneriatul de securitate. SUA și Australia au semnat un acord privind mineralele critice ca măsură de contracarare a Chinei

Acordul a fost încheiat în contextul în care SUA vizează bogatele resurse de pământuri rare ale continentului, într-un moment în care China impune reguli mai stricte privind exportul propriilor minerale critice în străinătate.

Liderii SUA și Australiei au descris acordul ca fiind o tranzacție de 8.5 miliarde de dolari între aliați, potrivit Euronews.

„Peste aproximativ un an, vom avea atât de multe minerale critice și pământuri rare încât nu veți ști ce să faceți cu ele”, a spus Trump. „Vor valora 2 dolari”.

Albanese a adăugat că acordul duce relația dintre SUA și Australia „la un nivel superior”.

La începutul acestei luni, Beijingul a anunțat că va impune companiilor străine să obțină aprobarea guvernului chinez pentru a exporta magneți care conțin chiar și urme de materiale din pământuri rare provenite din China sau produse cu tehnologie chineză. Administrația Trump afirmă că acest lucru conferă Chinei o putere considerabilă asupra economiei globale, prin controlul lanțului de aprovizionare cu tehnologie.

„Australia va fi cu adevărat de mare ajutor în efortul de a face economia globală mai puțin riscantă, mai puțin expusă la genul de șantaj cu pământuri rare pe care îl vedem din partea chinezilor”, a declarat Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe, reporterilor luni dimineață, înainte de întâlnirea lui Trump cu Albanese.

Hassett a menționat că Australia are una dintre cele mai bune economii miniere din lume, lăudând rafinăriile sale și abundența resurselor de pământuri rare. Printre oficialii australieni care îl însoțesc pe Albanese se află miniștrii responsabili cu resursele, industria și știința.

Australia deține zeci de minerale critice căutate de SUA, deoarece sunt necesare în toate domeniile, de la avioane de luptă și vehicule electrice până la laptopuri și telefoane.

Un impuls pentru mai multe mine

Acordul ar putea avea un impact imediat asupra aprovizionării cu pământuri rare în Statele Unite, dacă companiile americane vor putea asigura o parte din ceea ce produc deja minele australiene, deși va fi nevoie de ani, dacă nu chiar decenii, pentru a dezvolta o aprovizionare suficientă cu pământuri rare în afara Chinei, astfel încât să se reducă dominația acesteia.

De zeci de ani, China a folosit tactica de a arunca pe piață un exces de minerale critice pentru a scădea prețurile și a forța companiile miniere din restul lumii să iasă din afaceri, eliminând astfel orice concurență.

„Cred că eliminarea acestei arme din arsenalul Chinei de manipulare a prețurilor este un prim pas absolut crucial pentru ca Australia și Occidentul să poată dezvolta proiecte de minerale critice pentru a satisface cerințele lanțului nostru de aprovizionare”, a declarat Althaus, care a petrecut aproape un sfert de secol în industria minieră.

Acordul subliniază modul în care SUA își utilizează aliații globali pentru a contracara China, mai ales că aceasta își folosește dominația tradițională în domeniul materialelor rare ca armă. Înaltii oficiali ai administrației Trump au folosit tacticile de la Beijing ca un strigăt de luptă pentru ca SUA și aliații săi să colaboreze în încercarea de a minimiza influența Chinei.

„China este o economie de comandă și control, iar noi și aliații noștri nu vom fi nici comandați, nici controlați”, a declarat săptămâna trecută secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. „Ei sunt o economie de stat, iar noi nu vom permite unui grup de birocrați din Beijing să încerce să gestioneze lanțurile de aprovizionare globale”.

Australia nu poate satisface toate nevoile SUA

Nivelul investițiilor prevăzut în acord arată cât de serioase sunt cele două națiuni în abordarea problemei.

„SUA și Australia vor investi peste 3 miliarde de dolari în proiecte comune privind mineralele critice în termen de șase luni. Este o viteză de injectare de capital fără precedent”, a declarat Gracelin Baskaran, directorul Programului de securitate a mineralelor critice la Centrul pentru studii strategice și internaționale din Washington.

Althaus a avertizat însă că Australia nu poate furniza tot ceea ce are nevoie Statele Unite, astfel încât este esențial ca americanii să continue să investească pe termen lung în dezvoltarea altor proiecte miniere și de prelucrare, atât în țara lor, cât și în țările prietene.

El a spus că Asia Centrală ar putea fi unul dintre cele mai promițătoare locuri pentru investiții, deoarece regiunea are rezerve semnificative de pământuri rare, iar Uniunea Sovietică a realizat deja o parte din lucrările inițiale de dezvoltare atunci când controla teritoriul respectiv. Acest lucru ar putea reduce cu ani de zile timpul necesar pentru construirea unei noi mine în această regiune.

„Nu uitați că China are un avans de aproape 40 de ani față de noi”, a spus Althaus. „Avem cel puțin două decenii la dispoziție pentru a ajunge din urmă China în ceea ce privește capacitatea de a ne îndeplini propriile cerințe în materie de lanț de aprovizionare”.

Vizita lui Albanese are loc chiar înainte ca Trump să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, la sfârșitul acestei luni.

Parteneriatul de securitate

Un alt subiect de discuție a fost AUKUS, un pact de securitate între Australia, SUA și Regatul Unit, semnat în timpul administrației democrate a președintelui american Joe Biden.

Trump a remarcat luni că AUKUS a fost înființat „cu ceva timp în urmă”, dar că acordul „avansează foarte rapid și foarte bine”.

Albanese a spus că „parteneriatul nostru de apărare și securitate cu AUKUS este foarte important pentru noi”.

John Phelan, secretarul Marinei, a declarat că SUA doresc să preia cadrul inițial al AUKUS și să îl îmbunătățească pentru cele trei țări semnatare, clarificând în același timp „unele ambiguități” din acesta.

„Așadar, ar trebui să fie o situație avantajoasă pentru toată lumea”, a spus Phelan.

Albanese, de centru-stânga, a fost reales în mai și a sugerat la scurt timp după victoria sa că partidul său și-a mărit majoritatea prin faptul că nu s-a modelat după trumpism.

„Australienii au ales să facă față provocărilor globale în stil australian, având grijă unii de alții în timp ce construiesc viitorul”, le-a spus Albanese susținătorilor săi în discursul său de victorie.