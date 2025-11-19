UE intenționează să stocheze minerale critice ca urmare a tensiunilor dintre SUA și China

Uniunea Europeană intenționează să înființeze o autoritate centrală care va coordona cumpărarea și stocarea mineralelor critice pentru a împiedica SUA să își asigure aprovizionarea „sub nasul nostru”, a declarat miercuri comisarul european pentru industrie, Stéphane Séjourné.

În cadrul interviului acordat Financial Times, Séjourné a mai spus că UE a devenit o „victimă colaterală” în disputa dintre SUA și China privind pământurile rare, care sunt vitale pentru domeniul apărării și pentru realizarea de tehnologii curate.

UE trebuie să acționeze rapid pentru a sprijini sectorul mineralelor critice și a permite o intervenție mai mare din partea statului după ce China a interzis exporturile cheie de materii prime, a stabilit un grup care militează pentru securitatea energetică.

Următorul buget al UE trebuie să includă o finanțare „substanțială și dedicată” pentru mineralele critice, banii fiind extrași din liniile bugetare pentru energie și decarbonizare, a comunicat miercuri Inițiativa Europeană pentru Securitate Energetică, în urma anunțului făcut de Beijing la începutul acestei luni privind o interdicție de export.

Europa pierde teren

China domină multe lanțuri de aprovizionare cu minerale critice, inclusiv pământuri rare și litiu, metalul pentru baterii, dar și materiale necesare în industria de apărare și în fabricarea de magneți și turbine eoliene.

Europa are o capacitate limitată de minerit și rafinare, iar restricțiile impuse de Beijing fac mai dificilă asigurarea mineralelor necesare pentru producerea de echipamente militare, pe măsură ce blocul comunitar încearcă să se reînarmeze în fața amenințării rusești. Experții mai susțin că instituții precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții ar trebui să ia în considerare implicarea în proiecte miniere, după modelul american.