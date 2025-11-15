Nu doar România ci toate țările UE au nevoie de rețele electrice din secolul XXI. Eurelectric avertizează că tranziția energetică e în pericol

Riscul de a deveni un blocaj serios

„Peste 30% din rețelele de distribuție de joasă tensiune din Europa au deja peste 40 de ani, iar această cifră ar putea ajunge la 90% până în 2050 dacă nu se iau măsuri urgente. Fără o accelerare rapidă a reînnoirii, extinderii și digitalizării rețelei, Europa riscă să rateze oportunitatea de a reduce facturile la energie și emisiile”, a declarat Eurelectric într-un comunicat, scrie EFE.

Platforma respectivă a indicat că rețelele de distribuție conectează 70% din noua generare de energie regenerabilă și majoritatea utilizărilor finale electrificate ale locuințelor, întreprinderilor și industriei grele.

„Dacă nu abordăm provocările actuale, rețeaua electrică riscă să devină un blocaj serios . Aceasta ar însemna cu 190 de milioane de pompe de căldură mai puține, cu 120 de milioane de vehicule electrice mai puține și cu 1.220 GW mai puțină capacitate fotovoltaică conectată în Europa până în 2050 față de situația în care investițiile în rețea ar fi luate în serios”, a declarat asociația industrială.

Eurelectric a solicitat Comisiei Europene să ia măsuri

Eurelectric a solicitat Comisiei Europene să ia măsuri cu privire la propunerea privind rețelele electrice pe care Comisia urmează să o prezinte pe 10 decembrie.

Mai exact, companiile de electricitate solicită un „cadru de reglementare previzibil și stabil , care să atragă investiții private și să garanteze randamente competitive pentru proiectele de rețea”, precum și accelerarea eliberării autorizațiilor și simplificarea proceselor de contractare până la maximum șase luni.

Eurelectric pledează, de asemenea, pentru ca UE să ofere „finanțare specifică” pentru modernizarea rețelelor în următorul cadru financiar multianual (CFM) și în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF).

În plus, companiile de electricitate doresc ca regulamentul să recunoască „costurile de reziliență și securitate cibernetică ale protejării infrastructurilor energetice critice”, precum și o planificare „care respectă caracterul specific al rețelelor de distribuție și care contribuie eficient la scenariile de planificare europene fără sarcini administrative suplimentare”.

Eurelectric îndeamnă factorii de decizie din UE să modernizeze cadrele învechite și să permită „rețele care cresc la fel de repede ca ambițiile Europei”, a concluzionat raportul