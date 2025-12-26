Cât curent consumi, de fapt, dacă ții încărcătorul telefonului mobil în priză toată ziua

Fie din lene, fie din lipsă de cunoștințe, noi, utilizatorii, avem adesea unele obiceiuri proaste cu tehnologia și electrocasnicele, cum ar fi oprirea televizorului direct de la prelungitor. Dar dacă am face lucrurile diferit, am putea prelungi durata lor de viață sau chiar economisi la factura de electricitate, notează El Economista.

Și, deși dispozitivele care ocupă cel mai mult spațiu în casele noastre tind să fie cele care consumă cea mai multă energie, deși există întotdeauna câteva surprize, uităm adesea consumul de energie al celui mai important dispozitiv pe care îl avem, smartphone-ul nostru.

Este adevărat că nu se poate compara cu ceea ce consumă un cuptor sau o mașină de spălat, însă telefonul mobil este un dispozitiv pe care utilizatorii îl folosesc tot timpul și, de regulă, îl încarcă zilnic.

Cât costă să-ți încarci telefonul mobil peste noapte?

Fără îndoială, marea majoritate a oamenilor profită de orele de somn pentru a-și încărca smartphone-urile, deoarece este un moment în care este puțin probabil să le folosească. Această practică, descurajată de mulți experți până de curând, poate adăuga până la 10% la cheltuielile anuale.

Este adevărat că în zilele noastre majoritatea încărcătoarelor sunt inteligente, ceea ce înseamnă că atunci când bateria este încărcată, acestea nu mai consumă energie , chiar și așa, este mai bine să le scoateți de la uz pentru a proteja bateria.

Și ce-ar fi să lași încărcătorul în priză toată ziua?

Un alt obicei prost pe care probabil îl ai este să lași încărcătorul telefonului în priză toată ziua, chiar și atunci când nu îl încarci. Fie că este vorba de lene sau de uitare, acesta este un obicei prost, deoarece, deși poate fi o sumă mică, îți crește și factura la electricitate pe tot parcursul anului.

Dacă luăm în considerare că un încărcător conectat la rețea, fără a fi conectat la vreun telefon mobil, consumă în medie 0,00002 kWh și că, în medie, petrece 16 ore conectat (scăzând cele 8 ore pe care le petrecem dormind cu telefonul la încărcat) , vom cheltui în medie aproximativ 0,12 euro pe an.

Este adevărat că nu reprezintă o cheltuială uriașă și că oricine își poate permite acest cost suplimentar de a lăsa încărcătorul în priză, dar dacă suntem atât de generoși cu toate aceste costuri la sfârșitul anului, suma tuturor poate fi mai semnificativă.

Așadar, data viitoare când mergi la culcare sau pleci din casă, amintește-ți să scoți încărcătorul. Este un gest simplu care te ajută să economisești energie, bani și să ai grijă de telefonul tău pe termen lung.