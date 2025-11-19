Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de spălat? Explicația unui expert 

Știm deja că electricitatea și apa nu sunt deloc prietene. Apa este un bun conductor, iar corpul uman conduce și el electricitatea, mai ales atunci când este ud. Astfel, atunci când electricitatea intră în contact cu apa, aceasta poate circula prin lichid și ajunge la o persoană. Rezultatul: o electrocutare care poate fi mortală, provocând paralizie musculară sau chiar înecare.

Acest lucru este clar când vorbim despre electrocasnice precum uscătorul de păr sau un radio cu cablu, dar cum rămâne cu mașina de spălat? Ar trebui întotdeauna scoasă din priză după terminarea ciclului, ca măsură de precauție, având în vedere că rămâne umedă după ce a funcționat o perioadă îndelungată?

Antti Helén, director al instalațiilor electrice la Energiavahti Oy, a fost intervievat de cotidianul finlandez Ilta Sanomat pentru a clarifica acest dilema. Expertul afirmă că uneori poate apărea o situație periculoasă dacă o mașină de spălat se defectează, deoarece structura metalică a aparatului poate deveni electrificată.

„Datorită împământării de protecție, se produce un scurtcircuit care topește siguranța. Dacă curentul de scurtcircuit nu atinge o valoare suficient de mare, o parte din curentul de defect poate trece prin persoană și, în cel mai rău caz, siguranța nu se va declanșa”, explică Helén.

Specialistul spune că riscul este mai mare „dacă priza din baie nu are un întrerupător diferențial (ID) sau dacă acesta nu funcționează corect”. Aceste dispozitive opresc imediat curentul dacă acesta circulă pe o cale neobișnuită – de exemplu, prin corpul uman sau printr-un podea umedă cu gresie – oferind astfel o protecție majoră. Totuși, „multe băi au protecție împotriva curenților reziduali”. „Necesitatea acestui sistem depinde de vechimea băii și de data ultimelor renovări electrice din locuință”, adaugă el.

Dispozitivele de curent rezidual (RCD), cunoscute și ca întrerupătoare diferențiale, sunt obligatorii în Spania (conform Regulamentului Electrotehnic de Joasă Tensiune – REBT), dar și în Finlanda, pentru protecția împotriva electrocutărilor, și trebuie instalate în toate instalațiile electrice, inclusiv în locuințe, birouri și șantiere. Acestea trebuie utilizate ori de câte ori se lucrează cu echipamente electrice, pentru a întrerupe automat curentul în caz de scurgeri periculoase.

Potrivit lui Helén, în casele mai noi nu există pericol, chiar și dacă lași mașina de spălat în priză în timp ce faci duș, atât timp cât protecția la supracurent funcționează. Cu toate acestea, cei care locuiesc în case mai vechi, în special, știu rareori în ce stare se află instalația electrică a locuinței lor.

„Poate că este mai înțelept să previi și să te obișnuiești să scoți mașina de spălat din priză după fiecare spălare”, spune el. „Dacă ai cea mai mică îndoială, o regulă generală bună este să nu faci duș sau baie în același timp în care un aparat electric este conectat în aceeași încăpere. De asemenea, este indicat să lași încăperea să se usuce complet după duș înainte de a porni mașina de spălat sau uscătorul de păr”, a declarat pentru publicația Huffpost.

„Poate că este mai înțelept să previi și să te obișnuiești să scoți mașina de spălat din priză după fiecare spălare”

Potrivit specialistului, riscul pentru persoanele în vârstă este foarte scăzut și este mai probabil ca mașina de spălat să provoace pagube prin apă decât o electrocutare. Totuși, o descărcare electrică produsă de un aparat defect într-un spațiu umed poate fi atât de puternică încât consecințele „pot fi fatale”, amintește el.

Așadar, este sigur și, uneori, chiar recomandat să scoți aparatul din priză, deoarece se elimină riscul unor defecțiuni, supraîncălziri sau chiar incendii în cazul unei supratensiuni sau al unei probleme interne în cablaj. În plus, protejezi componentele electronice interne de avarii provocate de vârfurile de tensiune sau furtuni electrice și prelungești durata de viață a mașinii de spălat. Deconectarea completă ajută, în final, și la reducerea consumului inutil de energie de pe factura de electricitate.