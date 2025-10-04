A sosit sezonul păturilor: cum le speli corect fără riscul de a strica mașina de spălat sau materialul

Odată cu venirea frigului, multe gospodării scot din dulap păturile de lână sau cele pufoase, accesorii indispensabile pentru nopțile reci. Problema apare însă atunci când vine momentul spălării: greutatea și volumul lor pot deteriora mașina de spălat. Totuși, există un truc simplu și puțin cunoscut care permite curățarea lor acasă, fără riscuri, scrie Huffpost.

Experții sunt de acord că primul pas este verificarea etichetei fiecărei pături. Nu toate fibrele suportă spălarea la mașină – unele se pot deforma sau micșora. Chiar dacă păturile încap în tambur, apa le poate îngreuna considerabil, afectând funcționarea aparatului.

Dacă materialul permite spălarea automată, secretul constă în alegerea unui program scurt și delicat, cu apă rece și fără stoarcere. Căldura poate altera culorile sau micșora pătura, iar stoarcerea tinde să deformeze fibrele. Astfel, se obține o curățare eficientă fără a suprasolicita mașina de spălat.

Spălarea manuală

O altă opțiune este spălarea manuală, mai ales pentru păturile sensibile sau foarte mari. În acest caz, e suficient să umpli cada sau un recipient mare cu apă rece, să adaugi detergent și să lași pătura la înmuiat aproximativ 20 de minute. Dacă există pete, acestea trebuie frecate ușor înainte de clătire.

Procesul trebuie repetat până când apa rămâne limpede, fără urme de detergent. La stoarcere, nu trebuie răsucită pătura, deoarece se poate deforma. Ideal este să elimini excesul de apă cu grijă și să o întinzi la uscat pe o suprafață plană, pentru o uscare uniformă.

În concluzie, cu puțină răbdare și atenție, poți menține păturile curate și pufoase fără să cheltuiești bani la curățătorie și fără să riști să strici mașina de spălat. Iar pentru cei care preferă să evite orice complicații, există mereu varianta serviciilor profesionale – mai costisitoare, dar sigure.