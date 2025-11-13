Plătim scump pentru tehnologie: Atmosfera și clima resimt deja impactul centrelor de date și al inteligenței artificiale

Proiecțiile arată că anul se va încheia cu o creștere de 1% a acestor emisii, ceea ce înseamnă că încă nu s-a atins vârful maxim necesar pentru a începe tranziția către o scădere a temperaturilor globale. Creșterea cererii de energie în Statele Unite (necesară pentru alimentarea centrelor de date unde funcționează inteligența artificială), revenirea utilizării cărbunelui după un deceniu de declin și reluarea transportului aerian și maritim sunt trei factori care explică această situație, scrie La Vanguardia.

„Nu am făcut prea multe progrese. Continuăm să eliberăm gaze fără a ajunge la punctul maxim, de la care ar trebui să începem să reducem”, afirmă Pep Canadell, director executiv al proiectului Global Carbon Project (GCP), ale cărui rezultate sunt publicate astăzi. Canadell este cercetător-șef la Centrul pentru Științele Climei CSIRO din Canberra (Australia).

Toate sursele de combustibili contribuie

Toate sursele de combustibili contribuie anul acesta la creșterea emisiilor, inclusiv cărbunele (+0,8%), care în anii anteriori nu mai crescuse, dar acum continuă să se majoreze, chiar dacă lent. Petrolul înregistrează o creștere semnificativă (+1%), iar „gazul natural este în prezent cea mai mare îngrijorare, deoarece, din anii ’60, continuă să crească fără întrerupere” (ajungând anul acesta la +1,3%).

În plus, dezvoltarea gazului lichefiat și a infrastructurilor sale indică faptul că „vom avea gaz pentru mulți ani, ceea ce nu este compatibil cu obiectivele de decarbonizare”, a explicat Canadell într-o întâlnire cu platforma SMC España.

Comportamentul diverselor țări

Creșterea emisiilor din Statele Unite (+1,9%) se datorează în principal „creșterii cererii de electricitate” și, mai exact, consumului mai mare de energie în centrele de date și serviciile de inteligență artificială, mult peste tendințele recente.

Cererea ridicată de energie pentru încălzire a fost acoperită, de asemenea, prin producție în termocentrale pe cărbune (ale căror emisii au crescut cu 7,5%), întrucât gazul natural (destinat în special exportului) s-a scumpit, făcând energia produsă din cărbune mai competitivă.

În China (responsabilă pentru o treime din gazele eliberate în atmosferă), emisiile cresc anul acesta cu 0,4%, dar doar la finalul anului se va ști cu certitudine care este evoluția reală și în ce măsură încetinirea economiei are un impact.

Creșterile de CO2 nu sunt, în niciun caz, la nivelul anilor anteriori, dar rămâne de văzut când se va atinge vârful emisiilor.

În Europa, emisiile au crescut cu 0,4% (din cauza producției mai scăzute de energie regenerabilă în țările nordice), iar în India cu 1,4%, favorizate de o primăvară blândă și de „revoluția energiilor regenerabile”. În plus, transportul aerian și maritim (+3,7%) completează acest tablou.

Capcanele naturale de carbon, mai puțin eficiente din cauza încălzirii globale

Studiul constată și că emisiile de CO2 provenite din surse naturale (degradarea pădurilor, incendiile, schimbările de utilizare a solului etc.) continuă să fie ridicate, dar s-au redus față de vârful atins în anii ’90.

În ultimul deceniu, acestea au totalizat 3,8 gigatone de CO2 pe an, dar creșterea pădurilor sau reîmpădurirea (în special în China, Statele Unite și UE27) au compensat parțial acest efect (cu aproximativ 2 GtCO2).

Nu în ultimul rând, aceste rezervoare naturale de carbon (păduri, oceane etc.) continuă să absoarbă CO2 din atmosferă, dar „sunt mai mici decât ar trebui să fie, dacă nu ar fi existat schimbările climatice”.