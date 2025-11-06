Liderii mondiali așteptați în Brazilia la un summit privind schimbările climatice

Aproximativ 50 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați în orașul Belem, situat în pădurea tropicală, pentru un summit care va avea loc joi și vineri, înaintea negocierilor anuale ale Conferinței ONU a Părților (COP) privind clima, care vor începe săptămâna viitoare, transmite France24.

Aproape fiecare națiune participă, dar Washingtonul nu trimite niciun reprezentant, președintele Donald Trump numind știința climatică o „escrocherie”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron sunt așteptați la Belem, dar alte economii importante, inclusiv China și India, trimit adjuncți sau miniștri ai climei.

Alegerea orașului Belem, un oraș cu 1,4 milioane de locuitori, dintre care jumătate locuiesc în cartiere muncitorești cunoscute sub numele de favele, a fost controversată din cauza infrastructurii sale limitate, cu tarife hoteliere exorbitante care complică participarea delegațiilor mici și a ONG-urilor.