Liderii internaţionali critică lipsa de acţiune a lui Trump în privinţa climei, la summitul COP30

Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost puternic criticat joi de lideri internaţionali pentru poziţia sa faţă de schimbările climatice, în cadrul summitului global COP30, care are loc în oraşul brazilian Belem, în inima Amazonului.

Deşi a lipsit de la reuniune, declaraţiile sale recente, în care a numit schimbările climatice „cea mai mare escrocherie comisă vreodată asupra lumii”, au dominat discursurile mai multor şefi de stat, potrivit BBC.

Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, gazda evenimentului, a avertizat asupra „forţelor extremiste care fabrică ştiri false şi condamnă generaţiile viitoare la o viaţă pe o planetă schimbată pentru totdeauna de încălzirea globală”.

Liderii din Chile şi Columbia au mers mai departe, numindu-l pe Trump „mincinos” şi cerând comunităţii internaţionale să ignore retorica sa anti-climatică.

Premierul britanic Keir Starmer a recunoscut că consensul politic global privind clima „s-a destrămat”, dar a reafirmat angajamentul Regatului Unit: „Mesajul meu este că Marea Britanie rămâne pe deplin implicată”.

Totuşi, Londra a surprins prin decizia de a nu participa la fondul global de 125 de miliarde de dolari destinat protejării pădurilor tropicale, creat sub egida Braziliei.

Prinţul William, prezent la summit, a cerut liderilor să depăşească divergenţele şi să acţioneze urgent.

„Să fim generaţia care a întors valul, nu pentru aplauze, ci pentru recunoştinţa tăcută a celor care urmează să se nască”, a spus acesta.