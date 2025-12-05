Directorul de creație Versace pleacă la scurt timp după vânzarea casei de modă către Prada

Dario Vitale pleacă după doar un sezon, preluând conducerea de la Donatella Versace. Prada a declarat că va anunța un înlocuitor „la momentul potrivit”, potrivit The Guardian.

Compania a anunțat că și Vitale „au convenit de comun acord să se despartă începând cu 12 decembrie”, adăugând într-un comunicat furnizat pentru Vogue Business: „Dorim să-i mulțumim sincer lui Dario pentru contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea strategiei creative a brandului în această perioadă de tranziție și îi urăm tot binele în viitoarele sale acțiuni”.

Decizia vine la scurt timp după ce Prada a finalizat achiziția Versace de la grupul american de modă Capri Holdings, printre ale cărui alte mărci se numără Michael Kors și Jimmy Choo, în valoare de 1,4 miliarde de dolari.

Site-ul Business of Fashion a susținut că Vitale, angajat în timpul mandatului lui Capri, nu a fost considerat o alegere potrivită pentru a conduce Versace de către noii proprietari. Directorul executiv al Prada, Andrea Guerra, a evitat întrebările despre el în apelurile cu investitorii.

„Conducerea Prada părea neconvinsă că ar putea trece de la un rol din culise la o poziție de director creativ extrem de vizibilă sau că gusturile sale se potrivesc”, a relatat Business of Fashion.

Designerul și Prada au o istorie: Vitale a părăsit brandul de succes al grupului, Miu Miu, anul acesta pentru a prelua conducerea Versace în martie.

Miu Miu este o poveste de succes rară în lumea modei de designer. Anul acesta, a depășit Loewe și a devenit cel mai popular brand de modă din lume, conform Lyst Index. În octombrie, grupul Prada a raportat o creștere de 9% a vânzărilor pentru primele nouă luni ale anului, determinată de o creștere de 41% a vânzărilor acestui brand de top.