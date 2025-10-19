Explozia din Rahova: Stelian Bujduveanu anunţă începerea refacerii zonei afectate

„De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate”, a notat Bujduveanu, duminică, pe Facebook.

Potrivit edilului, Administraţia Străzilor a demarat operaţiuni de ridicare a autovehiculelor avariate pentru a permite accesul echipelor tehnice în condiţii de siguranţă.

„Pentru proprietarii acestor vehicule, am dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an”, a continuat Bujduveanu.

„Pe ordinea de zi a Primăriei Capitalei se află adoptarea unor măsuri suplimentare de sprijin, care vizează mobilitatea, sprijinul financiar, asistenţa psihologică şi planul etapizat de refacere a zonei afectate, despre care veţi fi informaţi pe măsură ce vor fi implementate Toate măsurile urmează o abordare structurată pe etape, în funcţie de urgenţă şi impact: siguranţă, sprijin imediat, evaluare, reconstrucţie”, a mai scris primarul interimar.

Vineri dimineaţă, o explozie s-a produs la un bloc de apartamente din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite, 15 fiind transportate la spital.